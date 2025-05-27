Перед началом летнего сезона, советуем сделать в шкафу ревизию и выбросить те вещи, которые уже давно считаются неактуальными, пишет 24 Канал.

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Жакет с трехчетверточным рукавом

Такие жакеты уже давно вышли из моды, поэтому от них стоит обязательно отказаться. Блейзеры с трехчетверточным рукавом перестали быть актуальными и давно вышли из моды.

Очень нелепо такие жакеты выглядят с водолазками, поскольку блейзер визуально будет выглядеть слишком маленьким. Вместо этого лучше выбирать жакет в классическом черном цвете по размеру, который сейчас актуален.



Антитрендовые вещи 2025 / Фото Pinterest

Брюки с лампасами

До сих пор в магазинах продаются брюки с полосками по бокам. Чаще всего они продаются на скидках, но их лучше не покупать, поскольку они совсем не модные. Их уже не носит ни одна модница, поэтому обходите эти штаны, поскольку моментально испортите свой образ.



Антитрендовые вещи 2025 / Фото Pinterest

Поясная сумка

Когда-то такие сумки были актуальными, их носили известные звезды и модницы. Но уже несколько лет ни поясная сумка, ни бананка не является модной. Такие аксессуары являются антитрендовыми, поэтому лучше выбирать черную сумку с ручками или цепочками.



Антитрендовые вещи 2025 / Фото Pinterest

Брюки в клетку

Каждый год мода на клетку возрождается в новых интерпретациях, впрочем единственное, от чего надо отказаться – это от брюк. Они уже давно не модные и способны полностью испортить образ. Лучше выбрать для себя классические брюки палаццо.



Антитрендовые вещи 2025 / Фото Pinterest

Джинсы вареники

В моде очень много различных фасонов джинсов, впрочем от денима с вареным принтом надо отказаться. Они почти ни под что не подходят и будут выделяться на фоне всех трендовых вариантов. Эти джинсы не вернутся в моду в ближайшие несколько лет, поэтому о них надо забыть.



Антитрендовые вещи 2025 / Фото Pinterest

Кстати, недавно мы рассказали о платьях, которые стыдно носить в 2025 году. Обратите на них внимание, потому что они уже больше неактуальны.