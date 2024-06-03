Ба більше, оновити дизайн обкладинки можна не лише на старих книгах, а й на нових. Як це зробити – читайте на Lady 24.

Цікаво Стресу від прибирання не буде: як організовувати простір із задоволенням завдяки методу 20/10

Як можна змінити палітурку улюбленої книги

Сучасне життя дарує безліч можливостей для творчості. Протягом останніх років трендовим хобі став редизайн обкладинок книг. Цікаво, що змінюють не лише старі й пошкоджені палітурки, а й зовсім нові.

Так, у мережі можна знайти безліч відео за хештегом #bookbinding, на яких створюють нові обкладинки книг. На тлі виходу нового сезону "Бріджертонів" особливо популярною є заміна саме обкладинок однойменного роману.

Прихильниці хобі редизайну палітурок спочатку позбуваються старої обкладинки, а також форзацу. Після цього починається справжнє мистецтво. Варто підібрати колірну гаму та продумати до деталей, який вигляд матиме нова палітурка, й лише після цього можна розпочинати хендмейд.

Так, спочатку варто приклеїти новий форзац й стрічкову закладку, якщо у цьому є потреба. Другим етапом варто починати створення самої палітурки. Для цього необхідно мати цупкий картон і тканину або спеціальний папір, який стане новим "обличчям" книги. Всі елементи між собою необхідно склеїти й дочекатися повного висихання. Лише коли палітурка повністю висохне, її можна приклеювати до книги.

Ідея для редизайну роману про Бріджертонів: дивіться відео

Ба більше, досвідчені майстрині мають спеціальне обладнання, за допомогою якого можуть роздрукувати наклейки для книг. З такими елементами обкладинка має по-справжньому королівський вигляд.

Ідея вишуканого редизайну обкладинки: дивіться відео

Деякі настільки захоплюються створенням нових обкладинок, що оновлюють цілі серії книг. Й історія Бріджертонів в цьому випадку не є винятком.

Редизайн серії книг про Бріджертонів: дивіться відео

Створення обкладинок в одному стилі: дивіться відео

У коментарях під відео по-різному реагують на таке хобі. Дехто засуджує й вважає це "варварством", а інші – ставлять питання, чому видавництва відразу не створюють такі вишукані обкладинки. Втім, відповідь напрошується сама – така книга буде коштувати в десятки разів дорожче.