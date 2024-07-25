Цікаво, що дизайнерка вирішила залишити стару фактуру. Однак радянський дизайн вона поєднала з сучасними мотивами, що у комплексі створило неймовірну тумбу.

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Як дівчина зробила редизайн тумби

Дизайнерка вирішила залишити деякі оригінальні деталі, однак більшість частин тумби замінила або перефарбувала. Так, спочатку дівчина вирішила замінити ніжки тумби.

Після цього почався складний етап видалення старого лаку та смоли. Коли поверхня була готова, дизайнерка почала працювати над новим зовнішнім виглядом тумби.

А далі почалося: уколи краси, пілінги, масочки на основі шпаклівки та відбілювання,

– жартома зауважила дизайнерка.

Наступним етапом дівчина почала створювати малюнок на тумбі. Це було одне з найважчих завдань, адже дизайнерка вирішила намалювати пальмове листя.

Щоб тумба мала ефектний вигляд, дизайнерка вирішила замінити ніжки на більш округлі. Нова фурнітура додала особливого шику меблям.

Редизайн старої тумби: дивіться відео

Загалом на редизайн тумби жінка витратила 2 тижні. Щодня дизайнерка поверталася до кропіткої роботи, щоб у результаті отримати неймовірні меблі.