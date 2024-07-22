Жінка вже не вперше виконує редизайн радянських меблів. Тепер вона вирішила навчити цього мистецтва й інших.
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Мила тумба замість радянських дизайнів
Щоб змінити зовнішній вигляд тумби, жінка зняла верхній шар. Після цього меблі ретельно зашліфували й почали фарбувати.
Щоб перекрити рудий радянський колір меблів, дизайнерка Лілія Діденко спочатку пофарбувала меблі у білий, а після – у неймовірно ніжний блакитний колір. Цікаво, що жінка майже не змінювала фактуру радянської тумби, а залишила всі деталі такими, якими вони були.
Всередині тумбу Лілія Діденко додала смужку жовтого кольору. Такі патріотичні меблі дизайнерка декорувала ніжними білими квітами.
Редизайн радянської тумби: дивіться відео
У підсумку стара радянська тумба перетворилася на справжній витвір мистецтва. Такі меблі могли б бути у принцес в епоху бароко, або ж у відомому серіалі "Бріджертони". Втім, майстриня довела, що зробити редизайн старих меблів дуже просто. Головне – мати бажання та натхнення, щоб втілити найсміливіші ідеї.