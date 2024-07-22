Жінка вже не вперше виконує редизайн радянських меблів. Тепер вона вирішила навчити цього мистецтва й інших.

Цікаво Стару радянську шафу перетворила на "вітрину Gucci": жінка зробила цікавий редизайн меблів

Мила тумба замість радянських дизайнів

Щоб змінити зовнішній вигляд тумби, жінка зняла верхній шар. Після цього меблі ретельно зашліфували й почали фарбувати.

Щоб перекрити рудий радянський колір меблів, дизайнерка Лілія Діденко спочатку пофарбувала меблі у білий, а після – у неймовірно ніжний блакитний колір. Цікаво, що жінка майже не змінювала фактуру радянської тумби, а залишила всі деталі такими, якими вони були.

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto. Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом.

Всередині тумбу Лілія Діденко додала смужку жовтого кольору. Такі патріотичні меблі дизайнерка декорувала ніжними білими квітами.

Редизайн радянської тумби: дивіться відео

У підсумку стара радянська тумба перетворилася на справжній витвір мистецтва. Такі меблі могли б бути у принцес в епоху бароко, або ж у відомому серіалі "Бріджертони". Втім, майстриня довела, що зробити редизайн старих меблів дуже просто. Головне – мати бажання та натхнення, щоб втілити найсміливіші ідеї.