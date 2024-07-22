Женщина уже не впервые выполняет редизайн советской мебели. Теперь она решила научить этому искусству и других.

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Милая тумба вместо советских дизайнов

Чтобы изменить внешний вид тумбы, женщина сняла верхний слой. После этого мебель тщательно зашлифовали и начали красить.

Чтобы перекрыть рыжий советский цвет мебели, дизайнер Лилия Диденко сначала покрасила мебель в белый, а после – в невероятно нежный голубой цвет. Интересно, что женщина почти не меняла фактуру советской тумбы, а оставила все детали такими, какими они были.

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto. Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом.

Внутри тумбу Лилия Диденко добавила полоску желтого цвета. Такую патриотическую мебель дизайнер декорировала нежными белыми цветами.

Редизайн советской тумбы: смотрите видео

В итоге старая советская тумба превратилась в настоящее произведение искусства. Такая мебель могла бы быть у принцесс в эпоху барокко, или же в известном сериале "Бриджертоны". Впрочем, мастерица доказала, что сделать редизайн старой мебели очень просто. Главное – иметь желание и вдохновение, чтобы воплотить самые смелые идеи.