Женщина уже не впервые выполняет редизайн советской мебели. Теперь она решила научить этому искусству и других.

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Милая тумба вместо советских дизайнов

Чтобы изменить внешний вид тумбы, женщина сняла верхний слой. После этого мебель тщательно зашлифовали и начали красить.

Чтобы перекрыть рыжий советский цвет мебели, дизайнер Лилия Диденко сначала покрасила мебель в белый, а после – в невероятно нежный голубой цвет. Интересно, что женщина почти не меняла фактуру советской тумбы, а оставила все детали такими, какими они были.

Внутри тумбу Лилия Диденко добавила полоску желтого цвета. Такую патриотическую мебель дизайнер декорировала нежными белыми цветами.

Редизайн советской тумбы: смотрите видео

В итоге старая советская тумба превратилась в настоящее произведение искусства. Такая мебель могла бы быть у принцесс в эпоху барокко, или же в известном сериале "Бриджертоны". Впрочем, мастерица доказала, что сделать редизайн старой мебели очень просто. Главное – иметь желание и вдохновение, чтобы воплотить самые смелые идеи.