Секрети краси Жизель Бюндхен: справа зовсім не у косметологах

Жизель Бюндхен – супермодель, що відома своєю пристрастю до здорового способу життя. 20 липня їй виповнюється 45 років. Проте, дивлячись на жінку зараз, у це дуже важко повірити.

Саме Жизель Бюндхен можна сміливо назвати амбасадоркою здорового способу життя. Режим, правильне харчування та тренування – це те, що супроводжує жінку усі ці роки, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Як харчується Жизель Бюндхен?

Жизель починає кожен свій ранок зі склянки теплої води з лимоном. Також у цей напій вона додає неймовірно корисну кельтську сіль.

Раціон супермоделі виглядає так:

на сніданок зірка зазвичай вживає яйця та авокадо;

часто супермодель готує смузі з додаванням мигдальної пасти;

білий цукор Жизель замінює медом і клиновим сиропом;

також замість солодощів з цукром модель їсть фініки;

у раціоні Жизель багато овочів і зелені;

зірка споживає мало продуктів тваринного походження та зовсім не їсть молюсків.

Зверніть увагу! Зазвичай тарілка Жизель складає на 80% з компонентів рослинного походження та лише 20% білка.

Як тренується Жизель Бюндхен?

Жизель обожнює займатись саме пілатесом. Вона каже що це заняття "про силу центру тіла".

Загалом модель тренується 6 разів на тиждень. Переважно вона це робить на відкритому повітрі. Варто зауважити, що зірка постійно займається не тільки пілатесом, а ще й джиу-джитсу.

Також часто Жизель можна помітити за такими активностями:

серфінг;

верхова їзда;

плавання;

волейбол.

Цікаво! Жизель дотримується суворого режиму. Вона встає о 5 та лягає спати о 10 годині вечора.