Зволожує та покращує текстуру: 3 способи використовувати рожеву глину для догляду вдома

Різні види глини є доволі популярними засобами для догляду за обличчям. Зокрема, особливу прихильність має рожева, адже вона допомагає зволожити та заспокоїти шкіру, вирівняти тон та покращити текстуру.

Як використовувати цю глину самостійно в домашньому догляді та які засоби з нею можна робити, розповідаємо далі.

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Маска для обличчя

Покладіть одну ложку глини в миску. Тепер додайте туди воду та ефірну олію за вашим вибором. Усе разом слід добре перемішати, щоб не було грудочок. Консистенція маски з рожевої глини має бути середньою і не надто рідкою. Тепер її можна наносити на обличчя за допомогою пензля та почекати до висихання, потім змиваючи теплою водою.

Очищувальний засіб

Щоб використовувати рожеву глину як очищувальний засіб, візьміть трохи її в руку і налийте 2 – 3 краплі води та лимонного соку. Нанесіть суміш на обличчя й акуратно очистіть шкіру, щоб видалити весь жир і забруднення.

Скраб

Покладіть у миску рожеву глину і додайте в неї м'якуш помідорів. Додайте рожеву або огіркову воду, щоб зробити консистенцію скрабу. Тепер нанесіть його на обличчя й акуратно помасажуйте шкіру кілька хвилин.