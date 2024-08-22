Що потрібно зробити, щоб шкіра обличчя гарно перенесла акліматизацію восени, розповідаємо далі.

До теми Осінь вже близько: тренди у манікюрі, які будуть домінувати цього сезону

Пілінги

Засоби з кислотами – це перше, що радять додати до б'юті-рутини восени. Вони допоможуть висвітлити гіперпігментацію, яка з'явилася за літо, вирівняють тон, зменшать сліди постакне та запалення, а також додадуть шкірі гладкості та шовковистості.

Живлення та зволоження

Другий важливий аспект догляду за шкірою під час міжсезоння – це живлення та зволоження. Гарним вибором для цього стане сироватка, яка у своєму складі містить регенерувальні, поживні, активні зволожувальні інгредієнти: пептиди, амінокислоти, вітаміни, гіалуронову кислоту, сечовину, алое.

Посилений захист

Третій продукт, який варто додати до свого догляду, – це засіб для захисту та відновлення шкіри. Цю функцію може виконати крем.

Щоб він працював максимально ефективно, варто використовувати два продукти: один зранку, другий увечері перед сном.

Денний крем має містити SPF. Також бажано, щоб у складі були присутні антиоксиданти. Неймовірно актуальною в осінньо-зимовий період стає косметика із керамідами, оскільки вона дозволяє посилити бар'єрні функції, перешкоджаючи підвищенню чутливості шкіри.

Водночас крем для вечірнього догляду може містити натуральний зволожувальний фактор – це не окремий компонент, а цілий набір речовин, природних для шкіри. Вони відновлюватимуть гідроліпідну мантію, що виступає в ролі захисника шкіри.