Что нужно сделать, чтобы кожа лица хорошо перенесла акклиматизацию осенью, рассказываем дальше.

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Пилинги

Средства с кислотами – это первое, что советуют добавить в бьюти-рутину осенью. Они помогут осветлить гиперпигментацию, которая появилась за лето, выровняют тон, уменьшат следы постакне и воспаления, а также придадут коже гладкость и шелковистость.

Питание и увлажнение

Второй важный аспект ухода за кожей во время межсезонья – это питание и увлажнение. Хорошим выбором для этого станет сыворотка, которая в своем составе содержит регенерирующие, питательные, активные увлажняющие ингредиенты: пептиды, аминокислоты, витамины, гиалуроновую кислоту, мочевину, алоэ.

Усиленная защита

Третий продукт, который стоит добавить к своему уходу, – это средство для защиты и восстановления кожи. Эту функцию может выполнить крем.

Чтобы он работал максимально эффективно, стоит использовать два продукта: один утром, второй вечером перед сном.

Дневной крем должен содержать SPF. Также желательно, чтобы в составе присутствовали антиоксиданты. Невероятно актуальной в осенне-зимний период становится косметика с керамидами, поскольку она позволяет усилить барьерные функции, препятствуя повышению чувствительности кожи.

В то же время крем для вечернего ухода может содержать натуральный увлажняющий фактор – это не отдельный компонент, а целый набор веществ, естественных для кожи. Они будут восстанавливать гидролипидную мантию, выступающую в роли защитника кожи.