Увлажняет и улучшает текстуру: 3 способа использовать розовую глину для ухода дома

Различные виды глины являются довольно популярными средствами для ухода за лицом. В частности, особую приверженность имеет розовая, ведь она помогает увлажнить и успокоить кожу, выровнять тон и улучшить текстуру.

Как использовать эту глину самостоятельно в домашнем уходе и какие средства с ней можно делать, рассказываем далее.

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Маска для лица

Положите одну ложку глины в миску. Теперь добавьте туда воду и эфирное масло по вашему выбору. Все вместе следует хорошо перемешать, чтобы не было комочков. Консистенция маски из розовой глины должна быть средней и не слишком жидкой. Теперь ее можно наносить на лицо с помощью кисти и подождать до высыхания, затем смывая теплой водой.

Очищающее средство

Чтобы использовать розовую глину как очищающее средство, возьмите немного ее в руку и налейте 2 – 3 капли воды и лимонного сока. Нанесите смесь на лицо и аккуратно очистите кожу, чтобы удалить весь жир и загрязнения.

Скраб

Положите в миску розовую глину и добавьте в нее мякоть помидоров. Добавьте розовую или огуречную воду, чтобы сделать консистенцию скраба. Теперь нанесите его на лицо и аккуратно помассируйте кожу несколько минут.