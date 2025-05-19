Розі Гантінгтон-Вайтлі з'явилася на Каннському кінофестивалі: неочікуваний образ

Супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі прилетіла на Каннський кінофестиваль. Знаменитість приміряла цікаву сукню, доповнивши її коштовними прикрасами й елегантною зачіскою.

Червона доріжка Каннського кінофестивалю збирає найвідоміших зірок зі всього світу, пише 24 Канал. Дружина акторка Джейсона Стейтема також навідалася на відому світську подію й підібрала для себе вишуканий аутфіт.

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Розі Гантінгтон-Вайтлі в Каннах

Британська модель приміряла на собі яскраво-червону сукню-бюстьє з драпіруванням з кутюрної колекції бренду Balenciaga. Образ знаменитість доповнила шкіряними туфлями-човниками чорного кольору, які контрастували з її сукнею.

Ніжний аутфіт Розі доповнила зібраною зачіскою у пучку й своїм фірмовим макіяжем в нюдових тонах. Модель одягнула коштовні сережки та красиве кольє.

Сукня в червоному кольорі й базові туфлі-човники – це класика, яка завжди буде в моді. Британка часом любить вражати ефектними платтями з вирізами та шлейфом, втім цього разу вирішила зробити ставку на базові елементи гардероба.



Красивий вихід Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото Getty Images

У Розі Гантінгтон-Вайтлі є свій власний стиль, якому вона не зраджує вже тривалий час. Красуня обожнює носити практичні речі в нейтральних кольорах, які добре поєднуються між собою. У її гардеробі переважають нюдові відтінки, а вбрання складається з базових речей, які не мають терміну придатності. Для багатьох дівчат зі всього світу Розі Гантінгтон-Вайтлі – ікона стилю.

Між іншим, на випускний можна одягати не лише плаття. Який костюм обрати на випускний вечір – читайте в нашому матеріалі.

До речі, старшокласниці вже готуються до випускного, тож аутфіт британки може стати цікавим натхненням для того, як може виглядати образ у випускний вечір. Для цього треба лише поєднати червону сукню з класичними туфлями й зробити елегантну зачіску.