Перетворюється у принцесу за мить: дівчина створює неймовірні сукні з популярних мультфільмів

Дівчина має незвичайну колекцію суконь принцес з найпопулярніших мультфільмів. Кожен з образів дизайнерка створювала самотужки, й тепер усього за мить може перевтілитися у будь-яку героїню.

Свої неймовірні образи Розі Сомервілль демонструє у тіктоці, а також на своїй сторінці в інстаграмі. Варто додати, що такі перевтілення зачаровують мережу, й дівчина має мільйонну аудиторію.

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Дівчина має колекцію суконь найпопулярніших принцес

Розі – дизайнерка, яка створює сукні принцес Disney. У мережі вона часто показує процес створення образів, однак кінцевий результат – зачаровує.

Один з останніх образів, які продемонструвала Розі у мережі, – принцеса Анастасія з однойменного мультфільму. Розі повторила образ, у якому принцеса з'явилася на коронації. Блогерка зауважила, що це перевтілення – одне з її найулюбленіших.

Дівчина в образі Анастасії з однойменного мультфільму: дивіться відео

Зачаровує погляд й інше перевтілення Розі. Так, дизайнерка створила сукню Белль з мультфільму "Красуня і Чудовисько". Розі до найменших дрібниць повторила образ, й буквально зійшла з кадрів мультфільму.

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Образ Белль в інтерпретації дизайнерки: дивіться відео

Цікаво, що у будь-якому образі Розі має неймовірний вигляд. Так, дизайнерка має у своїй колекції й вбрання Рапунцель.

Розі в образі Рапунцель: дивіться відео

Особливо вишуканий вигляд має сукня Попелюшки. Розі зробила її з незвичайної тканини, яка мерехтить у темряві. Відтак, сукня дійсно має магічний вигляд.

"Магічна" сукня Попелюшки: дивіться відео

Розі має у своїй колекції й сукні Барбі. Так, нещодавно блогерка продемонструвала одну з суконь улюбленої героїні багатьох дівчат.

Розі в образі Барбі: дивіться відео