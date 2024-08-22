Перетворюється у принцесу за мить: дівчина створює неймовірні сукні з популярних мультфільмів

22 серпня 2024, 09:23
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Автор: Анжеліка Байбак

Джерело:

@_valentinemoon_

Дівчина має незвичайну колекцію суконь принцес з найпопулярніших мультфільмів. Кожен з образів дизайнерка створювала самотужки, й тепер усього за мить може перевтілитися у будь-яку героїню.

Свої неймовірні образи Розі Сомервілль демонструє у тіктоці, а також на своїй сторінці в інстаграмі. Варто додати, що такі перевтілення зачаровують мережу, й дівчина має мільйонну аудиторію.

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Дівчина має колекцію суконь найпопулярніших принцес

Розі – дизайнерка, яка створює сукні принцес Disney. У мережі вона часто показує процес створення образів, однак кінцевий результат – зачаровує. 

Один з останніх образів, які продемонструвала Розі у мережі, – принцеса Анастасія з однойменного мультфільму. Розі повторила образ, у якому принцеса з'явилася на коронації. Блогерка зауважила, що це перевтілення – одне з її найулюбленіших. 

Дівчина в образі Анастасії з однойменного мультфільму: дивіться відео

Зачаровує погляд й інше перевтілення Розі. Так, дизайнерка створила сукню Белль з мультфільму "Красуня і Чудовисько". Розі до найменших дрібниць повторила образ, й буквально зійшла з кадрів мультфільму.

Підкреслить власний стиль й водночас допоможе слідувати трендам білизна від українського бренду Anabel Arto. Незалежно від вашого уподобання – чи то класична елегантність, чи щось яскраве й акцентне – в асортименті знайдеться білизна для найвибагливіших. Серед великих колекцій кожна зможе знайти свій унікальний комплект, який даруватиме впевненість.

Образ Белль в інтерпретації дизайнерки: дивіться відео

@_valentinemoon_ Dresses from the archives: Belle Beauty and the Beast! this the first dress I ever made i cannot belive it has been this long since i started this acount now it feels like a lifetime ago #belle #beautyandthebeast #disney #disneyprincess #sewing #fashion #diy #princess #princessdress #dress #costume #cosplay ♬ Beauty and the Beast (from the Soundtrack "Beauty and the Beast") - Céline Dion & Peabo Bryson

Цікаво, що у будь-якому образі Розі має неймовірний вигляд. Так, дизайнерка має у своїй колекції й вбрання Рапунцель. 

Розі в образі Рапунцель: дивіться відео

@_valentinemoon_ My Rapunzel from Tangled costume is finished!! ? i love how she turned out my favourite princess is finally complete #rapunzel #tangled #rapunzelcosplay #disney #disneyprincess #princess #dress #cosplay #costume #diy #fashion #sewing ♬ original sound -

Особливо вишуканий вигляд має сукня Попелюшки. Розі зробила її з незвичайної тканини, яка мерехтить у темряві. Відтак, сукня дійсно має магічний вигляд. 

"Магічна" сукня Попелюшки: дивіться відео

@_valentinemoon_ Blue or Silver? What colour do you prefer for Cinderella? #disney #disneyprincess #cinderella #fashion #fyp ♬ I See the Light - From "Tangled" / Soundtrack Version - Mandy Moore & Zachary Levi

Розі має у своїй колекції й сукні Барбі. Так, нещодавно блогерка продемонструвала одну з суконь улюбленої героїні багатьох дівчат. 

Розі в образі Барбі: дивіться відео

@_valentinemoon_ Dresses from the Archives: Blair from Barbie princess charm school!! I am still so proud of this dress I really wanted to make the bodice look like a gemstone so after a lot of experimentation i came up with the idea to use indivudally cut vinyl pieces!! #sewing #fashion #diy #princessdress #dress #costume #cosplay #princess #barbie #barbieprincesscharmschool #barbieprincess #barbiecosplay ♬ On Top of the World - Barbie