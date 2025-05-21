Це мають знати всі: чому запах парфумів відчувається не одразу
- Запах парфумів проявляється поступово через різну летючість ароматичних молекул.
- На розкриття аромату впливають температура навколишнього середовища та температура шкіри.
Багато хто помічав, що після нанесення парфумів запах проявляється не миттєво. Спочатку він може здаватися ледь відчутним, а вже через кілька хвилин аромат стає більш вираженим.
Насправді це доволі закономірно. Така особливість пояснюється фізичними та хімічними властивостями ароматичних речовин, пише 24 Канал.
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Як проявляється аромат парфумів
Після нанесення парфумів на шкіру або одяг, вони починають швидко випаровуватись. Саме в цей момент у повітря потрапляють так звані "ароматичні молекули". Кожна з них має свою "летючість", тобто, швидкість, з якою вона випаровується.
Що таке ноти парфумів / Фото Unsplash
Саме за цим принципом і відрізняються ноти аромату:
- верхні ноти – найбільш леткі, їх ми відчуваємо в перші хвилини після розпилення аромату;
- середні ноти (їх ще називають серцевими) – проявляються через 10 – 30 хвилин після нанесення парфумів;
- базові ноти – найповільніше випаровуються і можуть залишатися на шкірі годинам.
Тобто, увесь ароматичний букет парфумів не відчувається одразу, він розкривається поступово, з плином часу.
Чому парфуми можуть розкриватися повільно / Фото Unsplash
Чому парфуми розкриваються повільніше
Є фактори, що можуть вплинути на розкриття аромату:
- температура навколишнього середовища (в теплі ароматичні молекули розкриваються швидше);
- температура шкіри.
Зауважте! Ще один важливий чинник розкриття аромату – адаптація рецепторів нюху. Потрібно пам'ятати, що наш ніс просто пристосовується до аромату і перестає його відчувати.