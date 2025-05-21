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Lady Советы для Lady Это должны знать все: почему запах духов ощущается не сразу
21 мая, 10:00
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Это должны знать все: почему запах духов ощущается не сразу

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Запах духов проявляется постепенно из-за разной летучести ароматических молекул.
  • На раскрытие аромата влияют температура окружающей среды и температура кожи.

Многие замечали, что после нанесения духов запах проявляется не мгновенно. Сначала он может казаться едва ощутимым, а уже через несколько минут аромат становится более выраженным.

На самом деле это довольно закономерно. Такая особенность объясняется физическими и химическими свойствами ароматических веществ, пишет 24 Канал.

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Как проявляется аромат духов

После нанесения духов на кожу или одежду, они начинают быстро испаряться. Именно в этот момент в воздух попадают так называемые "ароматические молекулы". Каждая из них имеет свою "летучесть", то есть, скорость, с которой она испаряется.


Что такое ноты духов / Фото Unsplash

Именно по этому принципу и отличаются ноты аромата:

  • верхние ноты – наиболее летучие, их мы чувствуем в первые минуты после распыления аромата;
  • средние ноты (их еще называют сердечными) – проявляются через 10 – 30 минут после нанесения духов;
  • базовые ноты – медленнее всего испаряются и могут оставаться на коже часам.

То есть, весь ароматический букет духов не ощущается сразу, он раскрывается постепенно, с течением времени.


Почему духи могут раскрываться медленно / Фото Unsplash

Почему духи раскрываются медленнее

Есть факторы, которые могут повлиять на раскрытие аромата:

  • температура окружающей среды (в тепле ароматические молекулы раскрываются быстрее);
  • температура кожи.

Заметьте! Еще один важный фактор раскрытия аромата – адаптация рецепторов обоняния. Нужно помнить, что наш нос просто приспосабливается к запаху и перестает его чувствовать.