Это должны знать все: почему запах духов ощущается не сразу

Многие замечали, что после нанесения духов запах проявляется не мгновенно. Сначала он может казаться едва ощутимым, а уже через несколько минут аромат становится более выраженным.

На самом деле это довольно закономерно. Такая особенность объясняется физическими и химическими свойствами ароматических веществ, пишет 24 Канал.

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Как проявляется аромат духов

После нанесения духов на кожу или одежду, они начинают быстро испаряться. Именно в этот момент в воздух попадают так называемые "ароматические молекулы". Каждая из них имеет свою "летучесть", то есть, скорость, с которой она испаряется.



Что такое ноты духов / Фото Unsplash

Именно по этому принципу и отличаются ноты аромата:

верхние ноты – наиболее летучие, их мы чувствуем в первые минуты после распыления аромата;

– наиболее летучие, их мы чувствуем в первые минуты после распыления аромата; средние ноты (их еще называют сердечными) – проявляются через 10 – 30 минут после нанесения духов;

(их еще называют сердечными) – проявляются через 10 – 30 минут после нанесения духов; базовые ноты – медленнее всего испаряются и могут оставаться на коже часам.

То есть, весь ароматический букет духов не ощущается сразу, он раскрывается постепенно, с течением времени.



Почему духи могут раскрываться медленно / Фото Unsplash

Почему духи раскрываются медленнее

Есть факторы, которые могут повлиять на раскрытие аромата:

температура окружающей среды (в тепле ароматические молекулы раскрываются быстрее);

температура кожи.

Заметьте! Еще один важный фактор раскрытия аромата – адаптация рецепторов обоняния. Нужно помнить, что наш нос просто приспосабливается к запаху и перестает его чувствовать.