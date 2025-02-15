Чи треба вам худнути: відповість дасть ІМТ

ІМТ – індекс маси тіла – важливий показник, який може вказувати на ризики, пов'язані зі станом здоров'я. Зокрема, через надмірну вагу.

ІМТ, який перебуває в межах норми це позитивна ознака, що свідчить про низькі ризики серцево-судинних захворювань та діабету, пише 24 Канал з посиланням на МОЗ.

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Як розрахувати ІМТ

Аби розрахувати ІМТ, потрібно поділити масу тіла в кілограмах на зріст (у метрах). Наприклад, людина важить 50 кілограмів і має зріст 165 сантиметрів.

Відповідно: 50 ми ділимо на 1,65 і отримуємо 30. Це і є наш показник ІМТ.



Як зрозуміти чи в мене норма ваги / Фото Pexels

МОЗ наводить такі показники норми:

ІМТ менш як 18,5 – недостатня вага;

18,5 – 24,9 – нормальна маса тіла;

25 – 29,9 – присутня зайва вага;

більш як 30 – є ознаки ожиріння.

Зверніть увагу! Вказані значення підходять лише для дорослих.

Для дітей та підлітків, які продовжують рости, неможливо визначити певні показники ІМТ, що відповідають нормі для всіх вікових груп та для обох статевих груп. Тому використовуються спеціальні таблиці, в яких нормальні межі ІМТ зазначено для кожного віку,

– зазначає МОЗ.



Як розраховується ІМТ / Фото Pexels

Саме за цими таблицями працюють лікарі.

Нагадаємо! Раніше ми розповідали як харчуватися так, аби не поправлятися. Про це ви можете прочитати тут.