Начала вести блог в 9 лет: девушка бросила школу и в 16 лет стала миллионершей

16-летняя блогерша Амели Хобсон, которая известна под псевдонимом Ами Шарлиз, уже стала миллионершей, ведет собственный подкаст, написала книгу и является амбассадором магазинов одежды PrettyLittleThing. Девушка в юном возрасте достигла невероятного успеха, однако школу так и не закончила.

Мама девушки рассказала, что у этого успеха есть и обратная сторона – девочка бросила школу, поскольку одноклассники издевались над ней. Амели боялась, что ее могут побить в школе, поэтому часто оставалась дома.

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16-летняя девушка стала миллионершей

Ами Шарлиз начала вести блог в 9 лет. Девочка очень быстро набирала подписчиков, и уже в 13 лет на ее страницу в тиктоке подписался первый миллион пользователей.

Однако такая резкая популярность привела к зависти сверстников. Так, дети начали издеваться над ней, а сама Ами боялась, что ее могут побить в школе. Поэтому девочка часто оставалась дома, а впоследствии – родители забрали документы из школы.

Сейчас Амели 16 лет и она много работает. Она имеет 3,4 миллиона подписчиков в тиктоке, 678 тысяч – в инстаграме, а также ведет собственный подкаст, является амбассадором британских магазинов одежды PrettyLittleThing, а также написала первую книгу под названием "Мои маленькие безделушки", которую планирует выпустить в продажу 18 июля. Впрочем, девушка не считает себя богатой, хотя и планирует уже приобрести собственный дом за 300 тысяч фунтов стерлингов.

16-летняя блогерша и миллионерша написала собственную книгу: смотрите фото

Поскольку Ами несовершеннолетняя, то средствами распоряжаются родители. Когда девушка бросила школу, то за семьей начала следить специальная служба. Почти каждую неделю они звонят и проверяют, не эксплуатируют ли родители Ами и работает ли она по собственному желанию.

Однако девушка не собирается останавливаться. Сейчас она имеет команду менеджеров, которая ее везде сопровождает, а также помогает во время фотосессий и на различных публичных мероприятиях.

Сейчас блогерша также скрывает свою личную жизнь. Как-то ее поклонники узнали, что она разошлась с парнем. После этого на девушку вылилось немало хейта, ведь подписчики считали, что Ами выйдет замуж за любимого.