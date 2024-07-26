Осталась в восторге: 90-летняя бабушка впервые решилась сделать тату

90-летняя испанская бабушка вместе с внучкой посетила тату-салон. Женщина сделала первый в своей жизни рисунок на теле.

Как прошло ее посещение тату-мастера и какой рисунок она сделала, рассказываем далее.

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Как бабушка сделала свое первое тату

90-летняя бабушка из Барселоны сделала первую в своей жизни татуировку. Женщину сопровождала ее внучка, которая задокументировала этот знаменательный день на видео, которое потом выложила в тикток.

Моя 90-летняя бабушка впервые делает татуировку,

– подписала ролик девушка.

На видео можно увидеть, как бабушка улыбается, когда она заходит в тату-салон и рассматривает возможные дизайны из каталога. Однако в конце концов она решила создать собственный рисунок, выбрав простое сердце на запястье.

Мастер быстро закончил тату, и женщина показала свой первый рисунок на теле. Казалось, она покинула студию в восторге.

Как женщина сделала тату в 90 лет: смотрите видео

Люди же в комментариях засыпали женщину комплиментами, особенно обращая внимание на то, как молодо она выглядит.

"90? Ого", "90 лет? Она прекрасно выглядит", "90 лет? Но она имеет больше энергии и жизни, чем я, а мне 19!", – писали пользователи.

Они также были поражены ее выбором татуировки. "Если у вас есть выбор, сделайте ту же самую татуировку сердца, которую она сделала. Несомненно, это будет ваша лучшая татуировка”, – написал один человек. Внучка же добавила, что также повторила это тату, чтобы иметь память о бабушке всю жизнь.