Перья, стразы и не только: чем поражали звезды во время церемонии "Оскар"

В Лос-Анджелесе прошла 97 церемония награждения премии "Оскар". Звезды уже успели похвастаться своими совершенными образами. На этот раз внимание аудитории привлекло немало знаменитостей.

Церемония получилась очень насыщенной. Звезды выбирали совершенно разные образы, обращаясь как к трендам, так и к старой-доброй классике Голливуда, пишет 24 Канал.

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5 самых интересных образов с премии "Оскар"

Деми Мур

Деми Мур в этом году появилась в шикарном платье в цвете металлик от Armani Privé. Образ дополняли массивные аксессуары: браслет и серьги.

Стоит отметить, что в этом году многие звезды выбирали металлизированное покрытие как основу для своих образов.

Ариана Гранде

Ариана Гранде снова выбрала для себя нежный образ. Ее платье от Schiaparelli было в пудрово-розовом цвете.

Дополнили образ миниатюрные аксессуары и стильная собранная прическа. Особого внимания заслуживает интересный силуэт платья Арианы.

Синтия Эриво

Синтия Эриво в этом году выбрала для себя платье от Louis Vuitton. Актриса выглядела как персонажка из сказки. Платье в стиле Викторианской эпохи удачно дополнили элементы современности – украшения и объемный маникюр.

Ясмин Финни

Ясмин Финни появилась на церемонии в образе от Harris Reed. Изюминкой ее лука стали перья, которыми было декорировано платье

Лиса

Лиса появилась в интересном образе от Mark Gong. Она надела платье-смокинг и длинную белую рубашку.

На ногах у певицы были классические брюки клеш. Изюминки образу добавил красный цветок на груди.



Как выглядела Лиса на Оскаре 2025 / Фото Getty Images

Интересно! Украину в этом году представляла лента "Фарфоровая война", номинирована в категории "Лучший документальный фильм".