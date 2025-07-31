Андре Тан активно ведет свою рубрику с советами, рассказывая о трендах сезонов. Дизайнер уже познакомил читателей с главными новинками лета, а теперь решил разобрать несколько интересных аксессуаров, которые смогут добавить образу особой изюминки.

Андре Тан определил аксессуары, которые имеют стильный вид, поэтому добавив их к своему аутфиту, вы точно не прогадаете, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу дизайнера. Эти детальки помогут сделать образ максимально эффектным и интересным.

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Какие аксессуары в моде этим летом?

Французская шпилька

Такой изящный и ненавязчивый аксессуар подходит для пучка, половинчатого хвоста или закрепления передних прядей сзади. По словам дизайнера, эта заколка является находкой на каждый день.



Трендовые аксессуары на лето 2025 / Фото из инстаграма Андре Тана

Объемная резинка

Тренд на объемную резинку вернулся к нам из 90-х. Красиво смотрятся варианты с кружевом, сеткой или органзой. Носить резинку нужно с хвостом или органзой.



Трендовые аксессуары на лето 2025 / Фото из инстаграма Андре Тана

Повязка на голову

Аксессуар является идеальным вариантом для летних прогулок. Черная или белая повязка в ретро-стиле прекрасно подойдет каждой девушке.



Трендовые аксессуары на лето 2025 / Фото из инстаграма Андре Тана

Шпилька Old Money

Большая шпилька точно напомнит вам нулевые. Чтобы добавить образу элегантности, ее надо носить с гладкой прической. Шпилька хорошо подходит к белым рубашкам или жакетам.



Трендовые аксессуары на лето 2025 / Фото из инстаграма Андре Тана

Платок

Эта вещь является беспроигрышной классикой. Платок можно завязать на голове, сумке, или одеть как топ. Аксессуар подходит для летнего города, моря или поездок. Лучше всего выбирать нейтральные или пастельные оттенки.



Трендовые аксессуары на лето 2025 / Фото из инстаграма Андре Тана

К слову, этим летом парижанки носят светло-желтые платья-комбинации, вытянутые горизонтальные сумки, длинные кулоны и вьетнамки на каблуках. Француженки отдают предпочтение натуральным тканям, классическим цветам и аксессуарам, которые добавляют элегантности.