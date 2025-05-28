Трендовые аксессуары на лето 2025: они простые и изысканные

Летом важно позаботиться не только об одежде и обуви, но и подобрать красивые аксессуары, которые завершат образ и придадут ему утонченности. Стилисты всегда советуют дополнять аутфиты аксессуарами, поскольку они создают правильные акценты.

В этом сезоне в тренде будут детали, которые сделают образ завершенным и по-настоящему индивидуальным, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу стилистки Юлико.

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Она рассказала о нескольких самых красивых аксессуаров, среди которых вы сможете выбрать то, что соответствует вашему стилю.

Трендовые аксессуары на лето 2025

Анклеты (браслеты на ногу) – носите их с лоферами, сандалиями или балетками. Лучше всего они выглядят на босой ноге, когда подчеркивают щиколотку, впрочем хорошо можно стилизовать даже поверх носков. Анклеты прекрасно сочетаются с юбками и шортами.

Кружевной платок – его можно носить на голове или на шее. Красиво смотрится эта вещь в светлых образах с льняными костюмами или рубашками.

Сотуары (длинные цепочки) – их стоит примерить поверх базовой футболки или топа. Особенно это хорошо работает в многослойных образах.

Галстуки – этот аксессуар в этом году вошел в моду, поэтому советуем добавлять их к рубашкам. Выглядит вещь достаточно стильно и интересно.

Броши – их следует закреплять на лацканах жакетов, воротниках или поясах. Однако не стоит крепить их слишком много. Одной броши будет вполне достаточно.

Жемчужные шнуровки – они придадут кроссовкам особого шика и романтичности.

Платки – эту вещь стоит завязывать на сумке или носить на поясе. Последний вариант в этом году очень уместен и стильный.

Ремни – их лучше носить на талии поверх жакета или платья. Особенно красиво смотрятся контрастные ремни.

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