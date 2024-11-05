Эти брюки прекрасно сочетаются с различными свитерами, свитшотами, гольфами, рубашками и жакетами, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle. Именно поэтому осенью стоит обратить внимание на брюки в официальном виде и расслабленном, для повседневных выходов.

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Модницы всегда задают тон модному наряду, поэтому анализируя инстаграм-образы, рекомендуем сосредоточить внимание на трех самых популярных фасонах.

Костюмные

Такие брюки – это неизменная классика для выходов в офис или любых аутфитов даже для посиделок с подругами или ужина с любимым в ресторане. Можете выбирать для себя брюки в базовых оттенках – сером или молочном или трендовом шоколадном. Сочетаются хорошо костюмные брюки с рубашками, блузами, свитерами и джемперами.



Стильные брюки на осень 2024 / Фото Pinterest

Трикотажные

В холодный сезон трикотажные брюки становятся мастхэвом. Они теплые, мягкие и способны обеспечить комфорт в холодные дни. Стильно смотрятся брюки вместе с одинаковым верхом в виде костюма. Кроме того, модницы часто дополняют трикотажные брюки кардиганами, объемными свитерами и уггами.



Актуальные брюки на осень 2024 / Фото Pinterest

Кожаные

До сих пор кожаные брюки остаются актуальными, поэтому советуем остановить внимание на брюках свободного кроя в черном цвете, которые идеально сочетаются с пальто и дубленками. Если же хотите добавить что-то красивое к своему гардеробу – выбирайте брюки винного оттенка, который является актуальным этой осенью.



Модные брюки на осень 2024 / Фото Pinterest