Ці штани чудово поєднуються з різноманітними светрами, світшотами, гольфами, сорочками та жакетами, пише 24 Канал з посиланням на Elle. Саме тому восени варто звернути увагу на штани в офіційному вигляді та розслабленому, для повсякденних виходів.

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Модниці завжди задають тон модному вбранню, тож аналізуючи інстаграм-образи, рекомендуємо зосередити увагу на трьох найпопулярніших фасонах.

Костюмні

Такі штани – це незмінна класика для виходів в офіс чи будь-яких аутфітів навіть для посиденьок з подругами чи вечері з коханим в ресторані. Можете обирати для себе штани в базових відтінках – сірому чи молочному або трендовому шоколадному. Поєднуються добре костюмні штани з сорочками, блузами, светрами та джемперами.



Стильні штани на осінь 2024 / Фото Pinterest

Трикотажні

У холодний сезон трикотажні штани стають мастхевом. Вони теплі, м’які та здатні забезпечити комфорт в холодні дні. Стильно виглядають штани разом з однаковим верхом у вигляді костюма. Окрім того, модниці часто доповнюють трикотажні штани кардиганами, об’ємними светрами та уггами.



Актуальні штани на осінь 2024 / Фото Pinterest

Шкіряні

Досі шкіряні штани залишаються актуальними, тому радимо зупинити увагу на штанах вільного крою в чорному кольорі, які ідеально поєднуються з пальтами та дублянками. Якщо ж хочете додати щось красиве до свого гардероба – обирайте штани винного відтінку, який є актуальним цієї осені.



Модні штани на осінь 2024 / Фото Pinterest