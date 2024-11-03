Виявляється, що певний колір колготок поєднується з окремим видом вбрання, тому треба знати, з чим носити чорні, тілесні чи коричневі капрони, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Stylist Yliko.

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Окрім того, треба знати під яке вбрання підходить відповідна щільність колготок, з якими речима носити колготи з принтами та візерунками й до якого дрес-коду найкраще підбирати капронки.

Універсальний колір

Колготки чорного або тілесного кольору є найбільш універсальними й підходять майже до будь-якого одягу. Чорні колготки роблять ноги стрункішими, тоді як тілесні – природними.

Щільність колготок

Щільніші колготки краще виглядають з теплим одягом (светри, спідниці, сукні з теплих тканин), тоді як легкі прозорі – з більш легким одягом, наприклад, літніми сукнями.

Бежеві колготки найкраще носити з речами з тонкої тканини, з відкритою зоною декольте, зі світлими речима, з коротким рукавом.



Поради щодо підбору колготок / Фото з інстаграму @stylist_yliko

Чорні колготи середньої прозорості варто поєднувати з речами середньої пружності, з неглибоким вирізом декольте, з довгим рукавом, з середніми чи високими підборами.



Поради щодо підбору колготок / Фото з інстаграму @stylist_yliko

Щільні колготки чорного кольору, які підходять для зимового періоду, варто носити з речами зі щільної тканини, з верхом із закритим горлом (гольфами), з довгим рукавом.



Поради щодо підбору колготок / Фото з інстаграму @stylist_yliko

Поєднання кольорів

За словами стилістки, чорні колготки добре поєднуються з темним взуттям та одягом насичених або темних відтінків. Тілесні колготки краще підходять до пастельних, світлих тонів одягу та відкритих кольорових комбінацій. А от сірі або коричневі колготи підійдуть для офісних стилів і пастельних відтінків, але будуть погано виглядати з яскравими кольорами.

Що ж до кольорових колготок, то їх можна носити в рамках одного кольорового спектра з одягом або як контрастний акцент.

Принти та візерунки

Колготки з візерунком привертають увагу до ніг, тому їх краще вибирати, коли інший одяг простіший. З одягом з яскравими принтами краще поєднувати однотонні колготки.

Загальний стиль і дрес-код

На всі ділові зустрічі рекомендовано обирати колготи без візерунків в тілесному чи чорному кольорі. Вже для будь-яких неформальних заходів обирайте те, що вам до душі.