Обираючи пуховик, варто звернути увагу саме на ті моделі, які можна буде носити кілька років із задоволенням. До критеріїв входить довжина, об’єм, набиття та фурнітура, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку стилістки Олени Шевченко.

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Вона визначила кілька найважливіших речей, на які треба звертати увагу обираючи пуховик на пізню осінь чи зиму.

Довжина. Стилістка каже, що довжина пуховика має сягати або до середини стегна або ж бути максимально довгою до середини литки. Від всіх пуховиків, які йдуть до колін треба відмовитися.





Поради стилістки щодо вибору пуховика / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Об’єм. Пуховик має бути таким, аби не обтискав вас, а дав можливість одягнути ще теплий светр. Перевагою має бути комфорт. У такому пуховику мають бути вільні рухи, без сковування.



Поради стилістки щодо вибору пуховика / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Крок від шва до шва. За словами стилістки, дрібні стібки збільшують об’єм та додають дешевизни пуховику. Якщо розглядати простьобаний варіант, то візерунок має бути об’ємним, а не дрібним.

Набиття. Воно повинно бути щільним, але не сильно. Також пуховик не повинен бути затонким, але й матеріал набиття не має занадто випирати.



Поради стилістки щодо вибору пуховика / Фото з інстаграму Олени Шевченко

Фурнітура. Щоб пуховик мав гарний вигляд, фурнітура повинна бути в тон. Якщо її не буде – це теж добре. Стилістка радить уникати блискучої металевої фурнітури.



Поради стилістки щодо вибору пуховика / Фото з інстаграму Олени Шевченко