Стилістка Юліко зазначила, що джинси візуально можуть видовжити ногу завдяки кільком стилістичним прийомам, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Stylist Yliko.

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Виявляється, що якщо джинси носити неправильно, то вони можуть вкоротити зріст й візуально матимуть непривабливий вигляд. Як саме їх треба носити з різним видом взуття – читайте далі.

Висока талія

Джинси з високою посадкою створюють ефект довших ніг, оскільки піднімають візуальну точку початку ніг.

Прямий або звужений крій

За словами стилістки, джинси з прямими або звуженими штанинами витягують силует, роблячи ноги довшими.

Максимальна довжина

Джинси, які майже торкаються землі або доходять до щиколоток, також можуть створити враження довших ніг.

Однотонний темний колір

Стилістка додає, що темні джинси без контрастних швів або потертостей візуально роблять ноги стрункішими та довшими.

Взуття на підборах

Якщо поєднати джинси з високою талією з підборами, це посилить ефект подовження ніг.



Правила носіння джинсів / Фото з інстаграму @stylist_yliko



Правила носіння джинсів / Фото з інстаграму @stylist_yliko



Правила носіння джинсів / Фото з інстаграму @stylist_yliko

Юліко зазначила, що ці кілька прийомів допоможуть створити пропорційний та стрункий вигляд, а завдяки прикладах, що зазначені на картинках, буде легше запам’ятати, як треба носити джинси та як їх одягати з взуттям не варто.