Стилістка Юліко зазначила, що джинси візуально можуть видовжити ногу завдяки кільком стилістичним прийомам, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Stylist Yliko.

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Виявляється, що якщо джинси носити неправильно, то вони можуть вкоротити зріст й візуально матимуть непривабливий вигляд. Як саме їх треба носити з різним видом взуття – читайте далі.

  • Висока талія

Джинси з високою посадкою створюють ефект довших ніг, оскільки піднімають візуальну точку початку ніг.

  • Прямий або звужений крій

За словами стилістки, джинси з прямими або звуженими штанинами витягують силует, роблячи ноги довшими.

  • Максимальна довжина

Джинси, які майже торкаються землі або доходять до щиколоток, також можуть створити враження довших ніг.

  • Однотонний темний колір

Стилістка додає, що темні джинси без контрастних швів або потертостей візуально роблять ноги стрункішими та довшими.

  • Взуття на підборах

Якщо поєднати джинси з високою талією з підборами, це посилить ефект подовження ніг.

Правила носіння джинсів
Правила носіння джинсів / Фото з інстаграму @stylist_yliko

Правила носіння джинсів
Правила носіння джинсів / Фото з інстаграму @stylist_yliko

Правила носіння джинсів
Правила носіння джинсів / Фото з інстаграму @stylist_yliko

Юліко зазначила, що ці кілька прийомів допоможуть створити пропорційний та стрункий вигляд, а завдяки прикладах, що зазначені на картинках, буде легше запам’ятати, як треба носити джинси та як їх одягати з взуттям не варто.