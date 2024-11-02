Стилист Юлико отметила, что джинсы визуально могут удлинить ногу благодаря нескольким стилистическим приемам, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Stylist Yliko.

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Оказывается, что если джинсы носить неправильно, то они могут укоротить рост и визуально будут выглядеть непривлекательно. Как именно их надо носить с разным видом обуви – читайте дальше.

Высокая талия

Джинсы с высокой посадкой создают эффект более длинных ног, поскольку поднимают визуальную точку начала ног.

Прямой или зауженный крой

По словам стилистки, джинсы с прямыми или зауженными штанинами вытягивают силуэт, делая ноги длиннее.

Максимальная длина

Джинсы, которые почти касаются земли или доходят до щиколоток, также могут создать впечатление более длинных ног.

Однотонный темный цвет

Стилистка добавляет, что темные джинсы без контрастных швов или потертостей визуально делают ноги стройнее и длиннее.

Обувь на каблуках

Если совместить джинсы с высокой талией с каблуками, это усилит эффект удлинения ног.



Правила ношения джинсов / Фото из инстаграма @stylist_yliko



Правила ношения джинсов / Фото из инстаграма @stylist_yliko



Правила ношения джинсов / Фото из инстаграма @stylist_yliko

Юлико отметила, что эти несколько приемов помогут создать пропорциональный и стройный вид, а благодаря примерам, указанных на картинках, будет легче запомнить, как надо носить джинсы и как их одевать с обувью не стоит.