Стилист Юлико отметила, что джинсы визуально могут удлинить ногу благодаря нескольким стилистическим приемам, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Stylist Yliko.
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Оказывается, что если джинсы носить неправильно, то они могут укоротить рост и визуально будут выглядеть непривлекательно. Как именно их надо носить с разным видом обуви – читайте дальше.
- Высокая талия
Джинсы с высокой посадкой создают эффект более длинных ног, поскольку поднимают визуальную точку начала ног.
- Прямой или зауженный крой
По словам стилистки, джинсы с прямыми или зауженными штанинами вытягивают силуэт, делая ноги длиннее.
- Максимальная длина
Джинсы, которые почти касаются земли или доходят до щиколоток, также могут создать впечатление более длинных ног.
- Однотонный темный цвет
Стилистка добавляет, что темные джинсы без контрастных швов или потертостей визуально делают ноги стройнее и длиннее.
- Обувь на каблуках
Если совместить джинсы с высокой талией с каблуками, это усилит эффект удлинения ног.
Правила ношения джинсов / Фото из инстаграма @stylist_yliko
Правила ношения джинсов / Фото из инстаграма @stylist_yliko
Правила ношения джинсов / Фото из инстаграма @stylist_yliko
Юлико отметила, что эти несколько приемов помогут создать пропорциональный и стройный вид, а благодаря примерам, указанных на картинках, будет легче запомнить, как надо носить джинсы и как их одевать с обувью не стоит.