Выбирая пуховик, стоит обратить внимание именно на те модели, которые можно будет носить несколько лет с удовольствием. В критерии входит длина, объем, набивка и фурнитура, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу стилиста Елены Шевченко.

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Она определила несколько важнейших вещей, на которые надо обращать внимание выбирая пуховик на позднюю осень или зиму.

Длина. Стилистка говорит, что длина пуховика должна достигать или до середины бедра или быть максимально длинной до середины икры. От всех пуховиков, которые идут до колен надо отказаться.





Советы стилистки по выбору пуховика / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Объем. Пуховик должен быть таким, чтобы не обжимал вас, а дал возможность одеть еще теплый свитер. Преимуществом должен быть комфорт. В таком пуховике должны быть свободные движения, без сковывания.



Советы стилиста по выбору пуховика / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Шаг от шва до шва. По словам стилистки, мелкие стежки увеличивают объем и добавляют дешевизны пуховику. Если рассматривать простеганный вариант, то узор должен быть объемным, а не мелким.

Набивка. Она должна быть плотной, но не сильно. Также пуховик не должен быть затонким, но и материал набивки не должен слишком выпирать.



Советы стилистки по выбору пуховика / Фото из инстаграма Елены Шевченко

Фурнитура. Чтобы пуховик имел хороший вид, фурнитура должна быть в тон. Если ее не будет – это тоже хорошо. Стилист советует избегать блестящей металлической фурнитуры.



Советы стилистки по выбору пуховика / Фото из инстаграма Елены Шевченко