Чем заменить джинсы: 3 фасона брюк, которые нужно иметь в гардеробе

В осеннюю пору мы не отказываемся от джинсов, впрочем все же стоит иметь сменные вещи, которые станут необходимой базой на холодное время. Несмотря на то, что джинсы являются самым любимым предметом нашего гардероба, несколько пар брюк выглядят также стильно и смогут завершить любой образ.

Эти брюки прекрасно сочетаются с различными свитерами, свитшотами, гольфами, рубашками и жакетами, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle. Именно поэтому осенью стоит обратить внимание на брюки в официальном виде и расслабленном, для повседневных выходов.

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Модницы всегда задают тон модному наряду, поэтому анализируя инстаграм-образы, рекомендуем сосредоточить внимание на трех самых популярных фасонах.

Костюмные

Такие брюки – это неизменная классика для выходов в офис или любых аутфитов даже для посиделок с подругами или ужина с любимым в ресторане. Можете выбирать для себя брюки в базовых оттенках – сером или молочном или трендовом шоколадном. Сочетаются хорошо костюмные брюки с рубашками, блузами, свитерами и джемперами.



Стильные брюки на осень 2024 / Фото Pinterest

Трикотажные

В холодный сезон трикотажные брюки становятся мастхэвом. Они теплые, мягкие и способны обеспечить комфорт в холодные дни. Стильно смотрятся брюки вместе с одинаковым верхом в виде костюма. Кроме того, модницы часто дополняют трикотажные брюки кардиганами, объемными свитерами и уггами.



Актуальные брюки на осень 2024 / Фото Pinterest

Кожаные

До сих пор кожаные брюки остаются актуальными, поэтому советуем остановить внимание на брюках свободного кроя в черном цвете, которые идеально сочетаются с пальто и дубленками. Если же хотите добавить что-то красивое к своему гардеробу – выбирайте брюки винного оттенка, который является актуальным этой осенью.



Модные брюки на осень 2024 / Фото Pinterest