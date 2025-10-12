Жена голливудского актера Джорджа Клуни в очередной раз покорила своим образом поклонников. Красавица посетила Лондонский кинофестиваль, поддерживая мужа на премьере фильма "Джей Келли".

Адвокат на протяжении многих лет является любимицей людей со всего мира, потому что неоднократно покоряет красные ковры модными образами, пишет 24 Канал со ссылкой на In Style. Амаль Клуни уже давно окрестили иконой стиля из-за ее всегда красивого вида на всех возможных светских событиях или даже привычных выходах.

Как выглядела Амаль Клуни?

Недавно Амаль освежила прическу, подстригнув свои длинные волосы до талии до уровня груди. Новая стрижка придала объема, а карамельное мелирование удачно обрамило лицо. Красавица надела пастельно-розовое платье-бюстье от Tamara Ralph.

Платье выделялось эффектной многоярусной юбкой из бахромы. Образ красавицы дополнила красивая накидка из перьев, которая добавляла особой изюминки выходу. Амаль надела серебристые босоножки и довершила аутфит драгоценными серьгами из белого золота.

Джордж Клуни позировал перед камерами рядом с женой в темно-синем костюме, белой рубашке и темном галстуке.



Безупречный образ супругов Клуни / Фото Getty Images

Что известно о новом фильме Джорджа Клуни?

Фильм "Джей Келли" от режиссера Ноа Баумбака рассказывает историю известного голливудского актера, который в 60 лет сталкивается с кризисом в личной жизни и карьере, пишет IMDb. Постепенно главный герой отдаляется от дочерей и начинает терять вкус жизни.

Чтобы снова найти себя, найти новые смыслы и вспомнить прошлое, главный герой отправляется со своим менеджером в путешествие по Европе. Драма рассказывает об отношениях, одиночество и второй шанс. Премьера ленты в кинотеатрах состоится уже 14 ноября.

