Джулия Робертс обожает классические костюмы, поэтому часто их примеряет на светские события, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Как оделась Джулия Робертс?

Красавица на Неделе моды в Нью-Йорке решила повторить культовый выход с церемонии "Золотой глобус" 1990 года. Знаменитость надела темно-серый костюм кроя оверсайз от бренда Givenchy. Под низ она надела светло-серую рубашку с темно-синим галстуком. Этот образ был отсылкой к ее культовому образу в костюме Armani.

Новый выход Джулии Робертс дополняет интересная деталь – прическа в стиле 90-х, в которой актриса появлялась в романтической комедии "Красотка". Джулия зачесала челку набок, а остальные волосы собрала в твист на затылке. Актриса дополнила образ очками с черной оправой, сумкой в черном цвете и обувью на каблуках.

Широкие брюки с высокой талией и свободный жакет оверсайз, которые вместе образуют костюм, никогда не выйдут из моды, пишет Who What Wear. Верх можно комбинировать с низом, создавая интересные образы. Штанный костюм хорошо смотрится с кроссовками, лоферами, туфлями или сапогами на каблуках. Под низ можно одевать футболку, лонгслив или рубашку.

Как выглядят самые модные рубашки осени?