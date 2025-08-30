Фантастическая женщина: Амаль Клуни поразила безупречным платьем в Венеции
- Амаль Клуни поразила всех на премьере фильма "Джей Келли" в Венеции, появившись в винтажном платье из тафты цвета фуксии от Jean-Louis Scherrer.
- Фильм "Джей Келли", режиссер Ноа Баумбак, рассказывает о кризисе личной жизни и карьеры голливудского актера, премьера которого запланирована на 14 ноября.
- Образ Амаль был дополнен босоножками от Aquazzura и клатчем от Jimmy Choo, что создало изысканный и праздничный вид.
В Венеции состоялась премьера фильма "Джей Келли", в котором главную роль сыграл Джордж Клуни. На красной дорожке актер появился со своей супругой Амаль, которая поразила безупречным образом в изысканном платье.
Правозащитница всегда имеет непревзойденный вид на светских мероприятиях, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Красавица может похвастаться стройной фигурой, поэтому всегда выбирает для себя платья, которые ей невероятно подходят.
Читайте также Икона стиля: роскошная Амаль Клуни появилась на Венецианском кинофестивале
Какое платье надела Амаль Клуни?
Жена известного актера выбрала для себя винтажное платье из тафты с асимметричным подолом цвета фуксии от Jean-Louis Scherrer. Амаль Клуни выбрала для себя платье из коллекции 1995 года. Изысканное платье имело красивую отделку мелкими пуговицами.
Мини-платье-бюстье дополняла объемная юбка-шлейф. Платье выглядело роскошно благодаря тому, что открыло длинные и стройные ноги Амаль, а пышный низ добавил особой праздничности.
Красивый образ дополнили босоножки от Aquazzura в металлическом оттенке. Знаменитость распустила волосы и уложила их в легкие волны, довершив аутфит минималистичным золотистым клатчем от Jimmy Choo.
Роскошный образ супругов Клуни / Фото Getty Images
Что известно о новом фильме Джорджа Клуни?
Фильм "Джей Келли" от режиссера Ноа Баумбака рассказывает историю известного голливудского актера, который в 60 лет сталкивается с кризисом в личной жизни и карьере. Постепенно главный герой отдаляется от дочерей и начинает терять вкус жизни.
Чтобы снова найти себя, найти новые смыслы и вспомнить прошлое, главный герой отправляется со своим менеджером в путешествие по Европе. Драма рассказывает об отношениях, одиночество и второй шанс. Премьера ленты в кинотеатрах состоится уже 14 ноября.
Частые вопросы
Какое платье выбрала Амаль Клуни для Венецианского кинофестиваля?
Амаль Клуни выбрала винтажное платье из тафты с асимметричным подолом цвета фуксии от Jean-Louis Scherrer - платье из коллекции 1995 года. Оно имело красивую отделку мелкими пуговицами и дополнялось объемной юбкой-шлейфом.
Какие аксессуары выбрала Амаль Клуни к своему образу на фестивале?
Амаль Клуни дополнила свой образ босоножками от Aquazzura в металлическом оттенке и минималистичным золотистым клатчем от Jimmy Choo. Она распустила волосы и уложила их в легкие волны.
О чем рассказывает новый фильм Джорджа Клуни "Джей Келли"?
Фильм "Джей Келли" рассказывает историю голливудского актера, который в 60 лет сталкивается с кризисом в личной жизни и карьере. Главный герой отдаляется от дочерей и теряет вкус жизни - чтобы снова найти себя, он отправляется в путешествие по Европе со своим менеджером. Премьера состоится 14 ноября.