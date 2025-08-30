Правозащитница всегда имеет непревзойденный вид на светских мероприятиях, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Красавица может похвастаться стройной фигурой, поэтому всегда выбирает для себя платья, которые ей невероятно подходят.

Какое платье надела Амаль Клуни?

Жена известного актера выбрала для себя винтажное платье из тафты с асимметричным подолом цвета фуксии от Jean-Louis Scherrer. Амаль Клуни выбрала для себя платье из коллекции 1995 года. Изысканное платье имело красивую отделку мелкими пуговицами.

Мини-платье-бюстье дополняла объемная юбка-шлейф. Платье выглядело роскошно благодаря тому, что открыло длинные и стройные ноги Амаль, а пышный низ добавил особой праздничности.

Красивый образ дополнили босоножки от Aquazzura в металлическом оттенке. Знаменитость распустила волосы и уложила их в легкие волны, довершив аутфит минималистичным золотистым клатчем от Jimmy Choo.



Роскошный образ супругов Клуни / Фото Getty Images

Что известно о новом фильме Джорджа Клуни?

Фильм "Джей Келли" от режиссера Ноа Баумбака рассказывает историю известного голливудского актера, который в 60 лет сталкивается с кризисом в личной жизни и карьере. Постепенно главный герой отдаляется от дочерей и начинает терять вкус жизни.

Чтобы снова найти себя, найти новые смыслы и вспомнить прошлое, главный герой отправляется со своим менеджером в путешествие по Европе. Драма рассказывает об отношениях, одиночество и второй шанс. Премьера ленты в кинотеатрах состоится уже 14 ноября.