Правозахисниця завжди має неперевершений вигляд на світських заходах, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Красуня може похизуватися стрункою фігурою, тож завжди обирає для себе сукні, які їй неймовірно личать.

Яку сукню одягнула Амаль Клуні?

Дружина відомого актора обрала для себе вінтажну сукню з тафти з асиметричним подолом кольору фуксії від Jean-Louis Scherrer. Амаль Клуні обрала для себе плаття з колекції 1995 року. Вишукана сукня мала красиве оздоблення дрібними ґудзиками.

Мініплаття-бюстьє доповнювала об’ємна спідниця-шлейф. Сукня мала розкішний вигляд завдяки тому, що відкрила довгі й стрункі ноги Амаль, а пишний низ додав особливої святковості.

Красивий образ доповнили босоніжки від Aquazzura у металічному відтінку. Знаменитість розпустила волосся та вклала його у легкі хвильки, довершивши аутфіт мінімалістичним золотистим клатчем від Jimmy Choo.



Розкішний образ подружжя Клуні / Фото Getty Images

Що відомо про новий фільм Джорджа Клуні?

Фільм "Джей Келлі" від режисера Ноа Баумбака розповідає історію відомого голлівудського актора, який у 60 років стикається з кризою в особистому житті та кар’єрі. Поступово головний герой віддаляється від доньок та починає втрачати смак життя.

Щоб знову знайти себе, віднайти нові сенси та згадати минуле, головний герой відправляється зі своїм менеджером в подорож Європою. Драма розповідає про стосунки, самотність та другий шанс. Прем’єра стрічки в кінотеатрах відбудеться вже 14 листопада.