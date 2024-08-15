Что известно об этой невероятной находке и о чем говорится в письме, рассказываем далее.

К теме Как послание от умершего отца: женщина нашла в комиссионном магазине кошелек с запиской

Как женщина нашла письмо в бутылке после шторма

46-летняя Сюзанна Фламент Смит из США собирала обломки, которые остались после мощного шторма в ее городке, когда заметила закупоренную стеклянную бутылку, в которой было что-то уникальное – рукописное письмо.

В ней был песок, но можно было четко увидеть надпись. Можно было заметить замечательный почерк. Письмо было хорошо видимый, поэтому можно было разглядеть буквы,

– говорит женщина.

Она положила бутылку в багажник своего автомобиля и поехала домой, чтобы поделиться открытием с семьей. Вместе с родными Сюзанна откупорила ее и достала содержимое, в частности песок, гильзу, маленькое пушечное ядро и палочку для кофе. В конце концов женщине пришлось разбить бутылку, чтобы вытащить письмо.

Мы развернули письмо и увидели, что оно довольно выцветшее. Но некоторые слова можно разобрать. Также можно увидеть на нем фирменный бланк,

– делится Сюзанна.

Письмо написано от руки / Фото Suzanne Flament Smith

Женщина рассказывает, что письмо датировано 4 марта 1945 года, а на бланке указано: "ВМС США, тренировочная база десанта в Литл-Крик, штат Вирджиния". Послание начинается словами: "Ли, я получил твое письмо вчера, был рад услышать тебя".

Из-за состояния письма некоторые его части нечитабельны, но все же можно разобрать такие предложения: "Я снова иду в школу, радиошколы. Кажется, это очень весело" и "Ли, я должна покинуть школу, но мы напишем снова завтра и расскажем тебе, как переехали сегодня в Норфолк".

После прочтения письма американка поделилась им в фейсбук, надеясь, что кто-то сможет узнать отправителя, получателя или их живых родственников. Она не знает, сколько ответов получила после того, как опубликовала пост, но говорит, что сообщение распространили около 200 раз.

Мой отец умер. Оба родителя моего мужа умерли. И поэтому, если кто-то когда-нибудь наталкивается на что-то о ком-то из близких, я думаю, это замечательно попытаться вернуть это. Думаю, это был бы хороший круг. Это как история человечества в материальной форме,

– признается Сюзанна.

Ее история стала вирусной и несколько репортеров связались с представителями ВМС США, чтобы узнать историю этого письма. Военные пообещали исследовать послание, чтобы установить его подлинность и личность отправителя.