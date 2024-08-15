Що відомо про цю неймовірну знахідку та про що йдеться у листі, розповідаємо далі.

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Як жінка знайшла листа у пляшці після шторму

46-річна Сюзанна Фламент Сміт зі США збирала уламки, які залишилися після потужного шторму у її містечку, коли помітила закорковану скляну пляшку, у якій було щось унікальне – рукописний лист.

У ній був пісок, але можна було чітко побачити напис. Можна було помітити чудовий почерк. Лист був добре видимий, тож можна було розгледіти літери,

– каже жінка.

Вона поклала пляшку в багажник свого автомобіля та поїхала додому, щоб поділитися відкриттям з родиною. Разом з рідними Сюзанна відкоркувала її й дістала вміст, зокрема пісок, гільзу, маленьке гарматне ядро і паличку для кави. Зрештою жінці довелося розбити пляшку, щоб витягнути листа.

Ми розгорнули листа і побачили, що він доволі вицвілий. Але деякі слова можна розібрати. Також можна побачити на ньому фірмовий бланк,

– ділиться Сюзанна.

Лист написаний від руки / Фото Suzanne Flament Smith

Жінка розповідає, що лист датований 4 березня 1945 року, а на бланку зазначено: "ВМС США, тренувальна база десанту у Літл-Крік, штат Вірджинія". Послання починається словами: "Лі, я отримав твого листа вчора, був радий почути тебе".

Через стан листа деякі його частини є нечитабельними, але все ж можна розібрати такі речення: "Я знову йду до школи, радіошколи. Здається, це дуже весело" та "Лі, я маю покинути школу, але ми напишемо знову завтра і розповімо тобі, як переїхали сьогодні в Норфолк".

Після прочитання листа американка поділилась ним у фейсбук, сподіваючись, що хтось зможе впізнати відправника, одержувача чи їхніх живих родичів. Вона не знає, скільки відповідей отримала після того, як опублікувала пост, але каже, що допис поширили близько 200 разів.

Мій батько помер. Обоє батьків мого чоловіка померли. І тому, якщо хтось коли-небудь натрапляє на щось про когось із близьких, я думаю, це чудово спробувати повернути це. Думаю, це було б гарне коло. Це як історія людства в матеріальній формі,

– зізнається Сюзанна.

Її історія стала вірусною і кілька репортерів зв’язалися з представниками ВМС США, щоб дізнатися історію цього листа. Військові пообіцяли дослідити послання, щоб встановити його справжність і особу відправника.