Андре Тан рассказал о 3 самых популярных платьях лета: их будут носить все
- Андре Тан определил три самых популярных платья лета: бохо, бельевое и асимметричное.
- Каждое из этих платьев имеет свои особенности, такие как легкие ткани, свободный крой и этнические мотивы для бохо, шелк или сатин для бельевого, и разнообразные вариации для асимметричного.
Популярный дизайнер Андре Тан не забывает о своих поклонниках, поэтому в очередной раз опубликовал совет, который поможет девушкам на лето выбрать для себя платье. Уже скоро начнется лето, а это значит, что девушки начнут искать для себя красивые платья. Андре Тан рассказал, что именно будет в моде в этом сезоне.
Летом, как всегда, на первый план выходят легкие платья, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Андре Тана. Дизайнер привел модные примеры платьев, которые стоит добавить в свой гардероб.
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Платья - это must-have для лета! Легкие, стильные и женственные платья подойдут для летней прогулки, свидания или для какого-то праздничного выхода. Ниже расскажем о 3 топовых вариантах, на которые надо обратить внимание
Платье бохо
Платье бохо с кружевом и вышивкой будут на пике популярности. Это должны быть легкие ткани, свободный крой и этнические мотивы. Платье в стиле бохо идеально подходит для лета.
Бельевое платье
Выбирайте для себя модели из шелка или сатина, с тонкими бретельками и свободным кроем добавляют образу элегантности и легкости. Такие платья хорошо сочетать с джинсовой курткой, кедами или босоножками на каблуках. Кроссовки подойдут для дневной прогулки, а каблуки для вечернего выхода.
Асимметричное платье
Этим летом такие платья будут представлены в различных вариациях – от минималистичных моделей до роскошных вариантов с драпировкой и необычным кроем. Андре Тан отметил, что такие платья подойдут для вечеринок и деловых встреч, если сделать ставку на сдержанные цвета. Хорошо будет смотреться такое платье с жакетом оверсайз.
Три трендовые платья на лето от Андре Тана: смотрите видео
Кстати, Андре Тан выделил аксессуары, которые будут модными летом 2025. Больше о трендовых аксессуарах на летнее время читайте в нашем материале.