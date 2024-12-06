Андре Тан не только создает наряды и выпускает новые коллекции, но и является для своих читателей модным советчиком, который рассказывает о сезонных тенденциях, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу дизайнера.

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Дизайнер часто рассказывает о трендах и даже показывает антитренды. Он дает ценные советы читателям, как стоит одеваться, а как – нет. Также Андре Тан учит как правильно сочетать различные стили и элементы одежды. На этот раз узнаем о хитах зимы, которые по мнению знаменитости являются самыми популярными.

Шубы из эко-меха

По словам дизайнера, в моде будут шубы, которые носили наши мамы и бабушки в 80-х и 90-х. Теперь они снова в тренде. Такие шубы невероятно довершат любой зимний образ.



Андре Тан назвал трендовые вещи на зиму / Фото из инстаграма дизайнера

Коричневый цвет

"Да, все ждали красный и бордовый, но коричневый уверенно забирает пальму первенства. Почему? Потому что этот цвет делает любую вещь изысканной. Замшевые коричневые сапоги или сумка – мастхэв сезона", – отметил дизайнер.



Андре Тан назвал трендовые вещи на зиму / Фото из инстаграма дизайнера

Большие шарфы, палантины и накидки

Тренд на объем продолжается. Лучше всего выглядят шарфы и палантины, которые подходят по цвету или материалу к верхней одежде. Это практично и очень стильно.



Андре Тан назвал трендовые вещи на зиму / Фото из инстаграма дизайнера

Замша

Этот материал был очень популярным осенью, впрочем зимой не теряет своей популярности. Если вы не боитесь носить замшевую обувь в зимнее время, то сделайте ставку на аксессуары: сумки, перчатки или даже шапки из замши – это модно и практично.



Андре Тан назвал трендовые вещи на зиму / Фото из инстаграма дизайнера

Приталенные пиджаки и пальто

Ретро шик в тренде, а именно изящные силуэты снова в центре внимания. Дополните свой образ стильными сапогами-трубами – на каблуках или без, в зависимости от того, как вы сформируете образ.



Андре Тан назвал трендовые вещи на зиму / Фото из инстаграма дизайнера