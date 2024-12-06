Андре Тан не лише створює вбрання й випускає нові колекції, але і є для своїх читачів модним порадником, який розповідає про сезонні тенденції, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку дизайнера.

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Дизайнер часто розповідає про тренди та навіть показує антитренди. Він дає цінні поради читачам, як варто одягатися, а як – ні. Також Андре Тан вчить як правильно поєднувати різні стилі та елементи одягу. Цього разу дізнаємося про хіти зими, які за думкою знаменитості є найпопулярнішими.

Шуби з екохутра

За словами дизайнера, у моді будуть шуби, які носили наші мами й бабусі в 80-х та 90-х. Тепер вони знову в тренді. Такі шуби неймовірно довершать будь-який зимовий образ.



Андре Тан назвав трендові речі на зиму / Фото з інстаграму дизайнера

Коричневий колір

"Так, усі чекали червоний і бордовий, але коричневий впевнено забирає пальму першості. Чому? Тому що цей колір робить будь-яку річ вишуканою. Замшеві коричневі чоботи чи сумка – мастхев сезону", – зазначив дизайнер.



Андре Тан назвав трендові речі на зиму / Фото з інстаграму дизайнера

Великі шарфи, палантини й накидки

Тренд на об’єм триває. Найкраще виглядають шарфи та палантини, які підходять за кольором чи матеріалом до верхнього одягу. Це практично й дуже стильно.



Андре Тан назвав трендові речі на зиму / Фото з інстаграму дизайнера

Замша

Цей матеріал був дуже популярним восени, втім взимку не втрачає своєї популярності. Якщо ви не боїтеся носити замшеве взуття у зимову пору, то зробіть ставку на аксесуари: сумки, рукавички чи навіть шапки із замші – це модно та практично.



Андре Тан назвав трендові речі на зиму / Фото з інстаграму дизайнера

Приталені піджаки й пальта

Ретро шик в тренді, а саме витончені силуети знову в центрі уваги. Доповніть свій образ стильними чоботами-трубами – на підборах чи без, залежно від того, як ви сформуєте образ.



Андре Тан назвав трендові речі на зиму / Фото з інстаграму дизайнера