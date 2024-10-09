Больше не красный: Андре Тан назвал главный цвет осени 2024 года

Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал о главном цвете осени. Красный цвет уже сдал свои позиции, а на замену ему пришел винный или бургунди.

Андре Тан в своем инстаграм-ролике советует в этом цвете приобрести тренч, пальто, свитер или платье в красивом бордовом оттенке. По его словам, винный оттенок прекрасно передает осеннее настроение. Также дизайнер отметил, что бургунди прекрасно смотрится в монохроме, поэтому его можно одевать с ног до головы.

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Бордовый – главный цвет осени

"Это оттенок, сочетающий в себе страсть, элегантность и тепло. Он идеально дополняет осенний гардероб, добавляя нотку роскоши и утонченности", – добавил Андре Тан.

Он добавил, что винный цвет удачно подходит к трендовым кашемировым пальто, шерстяным свитерам и кожаным аксессуарам, а его универсальность позволяет легко сочетать с классическими осенними цветами – бежевым, коричневым, серым и золотистым.

Андре Тан рассказал о главном цвете осени

Если вы любите соответствовать последним тенденциям, то таки рекомендуем добавить в свой гардероб хотя бы несколько элементов гардероба в оттенке бургунди. Невероятно стильно смотрятся винные кожаные куртки, жакеты или сумки. Оттенок имеет вневременной и дорогой вид.

Немало нарядов в своих коллекциях представили бренды Hermès и Mugler, делая ставку на кожу. Дизайнеры представили кожаные платья, жакеты, брюки, а бренд Ferragamo представил лакированную сумку в винном оттенке.

Леони Ханне в трендовом бордовом образе

Вдохновение для стилизаций ищите на страницах модных инфлюенсеров, которые уже активно привлекают в свой гардероб бордовый цвет.