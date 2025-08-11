Прекратите носить это вместе, – Андре Тан о 3 модных ошибках, которые уничтожат самый роскошный образ
- Андре Тан советует не сочетать оверсайзный верх и низ, поскольку это делает образ тяжелым и нестильным.
- Важно избегать смешивания разных оттенков одного цвета и разных металлов без тщательного баланса.
Украинский дизайнер Андре Тан поделился мыслями о том, каких модных сочетаний стоит избегать. Тогда образ всегда будет выглядеть стильно и элегантно.
Что категорически нельзя носить вместе рассказывает 24 Канал из на Instagram Тана. По его словам, это три "убийственных" сочетания.
Какие вещи не стоит сочетать между собой?
- Оверсайз и оверсайз
Дизайнер советует избегать сочетания оверсайза без баланса. Если верх свободный, то низ должен быть приталенным или наоборот.
Оверсайз популярный и уютный, но когда верх и низ в свободном крое, силуэт просто растворяется. Образ становится тяжелым, неконструктивным и не очень стильным,
– объяснил он.
Сочетать оверсайзный низ и верх – не стоит / Скриншот из инстаграма Андре Тана
- Различные оттенки одного цвета
По словам Андре Тана, монолук – это очень круто, но есть маленький, однако важный нюанс. Например, сочетать теплый бежевый оттенок с холодным бежевым или холодный серый с теплым серым – не лучшая идея: это создает ощущение, что "что-то пошло не так". Лучше выбрать один тон или аккуратно поиграть на контрастах.
- Смешивание разных металлов
В мире моды сейчас актуально сочетание серебра, золота и меди. Но, без тщательного баланса это может привести к хаотичному виду, который подрывает общую элегантность наряда.
Дизайнер подчеркивает важность вдумчивого и гармоничного подхода к этому сочетанию металлов, чтобы достичь отполированного вида.
Дизайнер советует вдумчиво сочетать украшения из разных металлов / Фото из инстаграма Андре Тана
По словам Тана, придерживаясь этих трех простых правил, можно сделать свой гардероб более современным и молодым, а образ – утонченным и привлекательным.
