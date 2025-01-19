Андре Тан назвал самые яркие тренды 2025 года: будете выделяться из толпы

Дизайнер Андре Тан активно ведет свою рубрику в инстаграме, в которой рассказывает о модных трендах, поэтому на этот раз выпустил финальную третью часть об актуальных вещах, которые будут модными в 2025 году.

Андре Тан рассказал о нескольких трендовых позиций, которые подойдут для ярких девушек, которые не боятся экспериментов, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу дизайнера. Все девушки хотят красиво одеваться, поэтому рекомендуем узнать о модных вещах, которые могут понравиться многим.

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Дизайнер добавил, что не все тренды будут новыми, некоторые из них для нас уже известны, поэтому их стилизация в гардеробе не составит никакого труда.

Анималистический принт

Леопардовые юбки и шубы можно смело оставлять в своем гардеробе. Учитывая, что 2025 год проходит под эгидой Змеи, можно покупать вещи в змеиный принт. Андре Тан отметил, что очень важно держать в таких образах баланс, поэтому будьте осторожны, чтобы не переборщить с принтом в аутфите.

Юбки макси или мини

Дизайнер рассказал, что юбки миди уже будут неактуальными, зато в треде останутся мини или макси размеры. Длинные юбки можно носить со слингбеками, а вот короткие юбки – с высокими сапогами. Юбка длины макси – это идеальный вариант, чтобы подчеркнуть талию.

Колготки с узорами

Выбирайте в этом году колготки с яркими узорами. Подойдут такие колготы к короткой юбке и меховой шубе на зимнюю пору.

Андре Тан рассказал о трендах года: смотрите видео

Ранее дизайнер уже успел рассказать, что актуальными в этом году будут приталенные силуэты, яркие вещи и цвет Mocha Mousse. Также Андре Тан назвал кружевные элементы и бохо стиль ключевыми трендами 2025 года, подчеркивая их женственность и популярность.