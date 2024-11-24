По словам основателей, проект родился из усталости от дискурса "успешного успеха", пишет 24 Канал. В основе подкаста – искренний разговор и желание поделиться своим опытом в пользу слушателей, вдохновить и совместно понять, где мотивация сейчас.

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"Мы часто замалчиваем свои неудачи, но это лишь создает иллюзию, что успех дается без усилий. Наш подкаст показывает, что трудности – это не конец пути, а его часть, которая делает нас сильнее. Совместно с гостями мы будем разбирать, что можно вынести из каждой неудачи и как держаться кучи в это непростое время", – рассказали Андрей Моськин и Андреас Белоус.

Подкаст называется (ДЕ)МОТИВАЦИЯ и показывает, что трудности – это не конец пути, а его часть, которая делает нас сильнее. Совместно с гостями ведущие разбирают, что можно вынести из каждой неудачи и как держаться вместе в это непростое время.

Гостями проекта являются известные украинцы из совершенно разных сфер, а в течение разговора герои делятся факапами из своей профессиональной и личной жизни.

Так, гостем первого выпуска стал Тимур Мирошниченко, который рассказал о ляпах на телевидении, конкуренцию в сфере и риски при работе на событиях.

Подкаст с Тимуром Мирошниченко: смотрите видео

А гостьей второго выпуска была TAYANNA. Певица рассказала о духовных практиках, которые помогли им пережить личные кризисы, а также страхи, которые мешали ее развитию.

Подкаст с TAYNNA: смотрите видео

Кроме того, в каждом эпизоде (ДЕ)МОТИВАЦИИ есть социальная составляющая. Ведущие вместе с героем разыгрывают аксессуар от бренда Andreas Moskin, чтобы собрать миллион гривен на восстановление школ и обустройство укрытий через UNITED24.



Брошь, которую можно выиграть за донат / Фото пресс-службы

За самый большой донат зрители или слушатель может получить уникальную брошь, созданную из вражеских гильз, а также особый подарок от гостя.