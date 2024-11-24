За словами засновників, проєкт народився із втоми від дискурсу "успішного успіху", пише 24 Канал. В основі подкасту – щира розмова й бажання поділитися своїм досвідом на користь слухачів, надихнути й спільно зрозуміти, де мотивація зараз.

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"Ми часто замовчуємо свої невдачі, але це лише створює ілюзію, що успіх дається без зусиль. Наш подкаст показує, що труднощі – це не кінець шляху, а його частина, яка робить нас сильнішими. Спільно з гостями ми будемо розбирати, що можна винести з кожної невдачі та як триматися купи у цей непростий час", – розповіли Андрій Моськін та Андреас Білоус.

Подкаст має назву (ДЕ)МОТИВАЦІЯ й показує, що труднощі – це не кінець шляху, а його частина, яка робить нас сильнішими. Спільно з гостями ведучі розбирають, що можна винести з кожної невдачі та як триматися купи у цей непростий час.

Гостями проєкту є відомі українці з абсолютно різних сфер, а впродовж розмови герої діляться факапами зі свого професійного та особистого життів.

Так, гостем першого випуску став Тимур Мірошниченко, який розповів про ляпи на телебаченні, конкуренцію у сфері та ризики під час роботи на подіях.

Подкаст з Тимуром Мірошниченком: дивіться відео

А гостею другого випуску була TAYANNA. Співачка розповіла про духовні практики, які допомогли їх пережити особисті кризи, а також страхи, які ставали на заваді її розвитку.

Подкаст з TAYNNA: дивіться відео

Крім того, у кожному епізоді (ДЕ)МОТИВАЦІЇ є соціальна складова. Ведучі разом із героєм розігрують аксесуар від бренду Andreas Moskin, щоб зібрати мільйон гривень на відновлення шкіл та облаштування укриттів через UNITED24.

Брошка, яку можна виграти за донат
Брошка, яку можна виграти за донат / Фото пресслужби

За найбільший донат глядачі або слухач може отримати унікальну брошку, створену із ворожих гільз, а також особливий подарунок від гостя.