Пора уже забыть: эта популярная среди девушек форма ногтей – антитренд
- Чрезмерно длинные "стилеты" считаются антитрендом, выглядят агрессивно и неестественно.
- Фантазийные формы ногтей с волнами, острыми углами и асимметрией подходят только для конкурсов, а не для ежедневного ношения.
Каждый год в маникюрной индустрии появляются новые тенденции и стили, которые вытесняют прошлогодние популярные варианты. Если когда-то модным было делать как можно более острые и длинные ногти, то теперь предпочтение отдается естественности.
Если хотите, чтобы ваши руки всегда выглядели стильно и опрятно, следует разобраться в трендах. О каких формах ногтей лучше забыть, рассказывает 24 Канал со ссылкой на владелицу студии красоты и мастера маникюра Веронику Коваль.
Читайте также Через месяц их будет делать каждая: 3 главных тренда маникюра на осень 2025 года
Что уже не модно на ногтях?
Чрезмерно длинные "стилеты" считаются первым антитрендом сезона. Мастер утверждает, что такая преувеличенная длина выглядит агрессивной, неестественной и непрактичной для повседневной носки.
Длинные "стилеты" на ногтях – уже не модно / Фото Pinterest
Когда-то такие формы считались смелым и стильным заявлением, а теперь скорее "перебор" и признак дурного вкуса.
В мире красоты тренды меняются – то, что было популярным еще вчера, сегодня уже считается моветоном,
– говорит Вероника.
Также, по ее словам, среди антитрендов – фантазийные формы, которые выглядят как артобъект – с волнами, острыми углами или асимметрией.
Фантазийные формы ногтей удачны только для конкурсов / Фото Pinterest
Она добавила, что такие ногти остаются только для конкурсов или Instagram, но уже не для ежедневного образа.
К слову, ранее Вероника рассказывала, сколько можно носить гель-лак без вреда ногтям без вреда для ногтей.