Духи, которые никогда не купят взрослые женщины: 5 ароматов, удешевляющих образ

Есть определенный перечень ароматов, которых лучше избегать, чтобы не испортить свой образ. Выбор аромата всегда подчеркивает статусность и предпочтения женщины. Если выбрать плохой парфюм, то не только вы будете от него страдать, но и все окружающие.

Женские духи играют большую роль в совершенствовании образа, пишет 24 Канал. Благодаря определенному запаху мы демонстрируем свои предпочтения, а если аромат еще и узнаваемый, то даем понять, сколько парфюм стоит и от какого он бренда.

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Но если не углубляться в эти детали, то стоит просто знать о нескольких ароматах, которые удешевляют образ и недостаточно хорошо пахнут, потому что перенасыщены различными композициями ароматов.

Ванильные ароматы

Во многих духах присутствуют вальные нотки, однако если сладости слишком много и она сильно насыщена, то такие духи перенасыщают образ. Пахнут они так скучно, что от одного пшика будет кружиться голова.

Водные ароматы

Парфюмы с акванотами считаются устаревшими. У них нет индивидуальности, а в отдельных случаях даже могут напоминать мужские одеколоны. В качестве альтернативы, стоит выбирать духи с нотками цитрусов и зелени.



Насыщенные водные ароматы лучше не выбирать / Фото Pexels

Фруктовые ароматы

Духи с запахом фруктов являются одними из самых популярных, однако если они переполнены тропическими фруктами, то эти ароматы скорее будут напоминать туалетную воду для юных девушек и будут совсем неуместными для взрослой женщины.

Мускусные ароматы

Если мускуса в парфюме будет слишком много, то аромат автоматически будет резким и даже отталкивающим от себя. Относитесь к парфюмам с насыщенным мускусом достаточно осторожно.

Цветочные ароматы

Без цветочных нот не обходится ни один парфюм, но отдельные из них могут быть очень громкими и тяжелыми, особенно если в избытке наполнены жасмином, ландышем или розой, которые имеют сильный запах. Лучше выбирать нежные цветочные композиции, которые удачно сочетаются между собой.

Чтобы подчеркнуть элегантность стоит выбирать многогранные ароматы, которые раскрывают свой запах уже после нанесения и оставляют после себя тонкий шлейф.