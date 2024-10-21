Стилист Юлико рассказала в своем инстаграме о нескольких фасонах джинсов, которые уже потеряли свою актуальность в этом сезоне и считаются неактуальными. Такие джинсы могут быть в продаже на сейлах в масс-маркете, однако лучше от них отказаться и выбрать взамен современные варианты джинсов.
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Этой осенью модными являются комфортные и минималистичные джинсы, которые лишь дополняют наш образ, а не являются главным акцентом в нем. Ниже в подборке собраны антитрендовые модели, от которых надо отказаться.
Джинсы с низкой посадкой
Низкая посадка не является популярной, особенно в холодное время года. Фаворитом остается высокая или средняя посадка, поскольку создает сбалансированные силуэты.
Антитрендовые джинсы 2024 года / Фото из инстаграма @stylist_yliko
Кислотные цвета
В этом году модными являются натуральные оттенки джинсов и минимализм. Джинсы в ярких цветах со стразами, вышивкой или аппликациями выглядят немодно.
Джинсы, которые вышли из моды / Фото из инстаграма @stylist_yliko
Джинсы с дырками
Большие дырки на джинсах сейчас являются абсолютным антитрендом. Лучше выберите легкий потертый эффект или меньшие прорези, которые будут выглядеть сдержанно и не бросаться в глаза.
Антитрендовые джинсы 2024 года / Фото из инстаграма @stylist_yliko
Джинсы с заниженным клешем
Заниженный вариант клеша, который начинается от колен или бедер считается неактуальным. В современных моделях это должна быть высокая посадка и плавный переход расширения.
Джинсы, которые вышли из моды / Фото из инстаграма @stylist_yliko
Джинсы джоггеры
Резинки на косточках или на талии уже давно отошли в тень. Вместо этого лучше выбирать классические варианты с прямыми и широкими штанинами.
Антитрендовые джинсы 2024 года / Фото из инстаграма @stylist_yliko
Для того, чтобы оставаться в тренде этой осенью – отдавайте предпочтение простым, но хорошо скроенным моделям джинсов, которые смогут подчеркнуть естественные линии и обеспечивают вашему наряду комфорт.