Стилист Юлико рассказала в своем инстаграме о нескольких фасонах джинсов, которые уже потеряли свою актуальность в этом сезоне и считаются неактуальными. Такие джинсы могут быть в продаже на сейлах в масс-маркете, однако лучше от них отказаться и выбрать взамен современные варианты джинсов.

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Этой осенью модными являются комфортные и минималистичные джинсы, которые лишь дополняют наш образ, а не являются главным акцентом в нем. Ниже в подборке собраны антитрендовые модели, от которых надо отказаться.

Джинсы с низкой посадкой

Низкая посадка не является популярной, особенно в холодное время года. Фаворитом остается высокая или средняя посадка, поскольку создает сбалансированные силуэты.



Антитрендовые джинсы 2024 года / Фото из инстаграма @stylist_yliko

Кислотные цвета

В этом году модными являются натуральные оттенки джинсов и минимализм. Джинсы в ярких цветах со стразами, вышивкой или аппликациями выглядят немодно.



Джинсы, которые вышли из моды / Фото из инстаграма @stylist_yliko

Джинсы с дырками

Большие дырки на джинсах сейчас являются абсолютным антитрендом. Лучше выберите легкий потертый эффект или меньшие прорези, которые будут выглядеть сдержанно и не бросаться в глаза.



Антитрендовые джинсы 2024 года / Фото из инстаграма @stylist_yliko

Джинсы с заниженным клешем

Заниженный вариант клеша, который начинается от колен или бедер считается неактуальным. В современных моделях это должна быть высокая посадка и плавный переход расширения.



Джинсы, которые вышли из моды / Фото из инстаграма @stylist_yliko

Джинсы джоггеры

Резинки на косточках или на талии уже давно отошли в тень. Вместо этого лучше выбирать классические варианты с прямыми и широкими штанинами.



Антитрендовые джинсы 2024 года / Фото из инстаграма @stylist_yliko

Для того, чтобы оставаться в тренде этой осенью – отдавайте предпочтение простым, но хорошо скроенным моделям джинсов, которые смогут подчеркнуть естественные линии и обеспечивают вашему наряду комфорт.