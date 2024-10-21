Стилістка Юліко розповіла у своєму інстаграмі про кілька фасонів джинсів, які вже втратили свою актуальність цього сезону та вважаються неактуальними. Такі джинси можуть бути в продажі на сейлах в мас-маркеті, однак краще від них відмовитися та обрати натомість сучасні варіанти джинсів.

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Цієї осені модними є комфортні та мінімалістичні джинси, які лише доповнюють наш образ, а не є головним акцентом в ньому. Нижче у добірці зібрані антитрендові моделі, від яких треба відмовитися.

Джинси з низькою посадкою

Низька посадка не є популярною, особливо в холодну пору року. Фаворитом залишається висока чи середня посадка, оскільки створює збалансовані силуети.



Антитрендові джинси 2024 року / Фото з інстаграму @stylist_yliko

Кислотні кольори

Цього року модними є натуральні відтінки джинсів та мінімалізм. Джинси у яскравих кольорах зі стразами, вишивкою чи аплікаціями виглядають немодно.



Джинси, які вийшли з моди / Фото з інстаграму @stylist_yliko

Джинси з дірками

Великі дірки на джинсах зараз є абсолютним антитрендом. Краще оберіть легкий потертий ефект чи менші прорізи, які виглядатимуть стримано й не впадати в очі.



Антитрендові джинси 2024 року / Фото з інстаграму @stylist_yliko

Джинси із заниженим кльошем

Занижений варіант кльошу, який починається від колін чи стегон вважається неактуальним. У сучасних моделях це має бути висока посадка та плавний перехід розширення.



Джинси, які вийшли з моди / Фото з інстаграму @stylist_yliko

Джинси джогери

Гумки на кісточках чи на талії вже давно відійшли в тінь. Натомість краще обирати класичні варіанти з прямими та широкими штанинами.



Антитрендові джинси 2024 року / Фото з інстаграму @stylist_yliko

Для того, щоб залишатися в тренді цієї осені – віддавайте перевагу простим, але добре скроєним моделям джинсів, які зможуть підкреслити природні лінії та забезпечують вашому вбранню комфорт.