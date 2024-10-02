Выглядят дешево: какие шапки нельзя носить в 2024 году

Первая половина осени выдалась достаточно холодной, поэтому из-за погодных условий некоторые из нас уже нашли в шкафу шапки, которые можно сочетать с куртками. Однако есть некоторые фасоны шапок, с которыми надо попрощаться раз и навсегда, если не хотите в результате получить ужасный образ.

Тенденции относительно шапок не меняются так часто, как мода на сезонные вещи или обувь, но среди них все равно нашлись варианты, которые уже считаются старомодными, пишет Lady 24.

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Ваш образ может не состоять из трендовых вещей, вполне достаточно будет составить его на основе капсульных элементов гардероба. И единственное правило, которого вы должны придерживаться – это избегать устаревших фасонов. Обычная шапка, которую уже давно никто не носит, может моментально исказить аутфит.

Шапка с помпоном

Эту шапку до сих пор носят некоторые девушки, однако стилисты неоднократно отмечали, что она уже давно неактуальна. Особенно неуместно такие шапки выглядят на взрослых девушках. Шапки с помпонами подходят детям, а вот старшим лучше выбирать базовую шапку бини.



Старомодные шапки, которые уже никто не носит / Фото Pexels

Шапка с надписью

Выбросьте из своего гардероба шапку с надписями, стразами или бисером. Такие шапки никогда не были модными, даже несмотря на то, что их можно найти в продаже. Эта вещь совсем не дополнит ваш образ, а скорее, наоборот, сведет на нет все ваши старания.



Антитрендовые шапки, которые уже вышли из моды / Фото Pinterest

Шапка со стразами

Если вы любите украшения и блестящие вещи, тогда лучше добавьте аксессуары в свой образ, а от шапки со стразами откажитесь, потому что это тоже детский вариант, который не сочетается ни с одной верхней одеждой. Особенно ужасно выглядят цветные шапки со всевозможными пайетками и стразами.



Старомодные шапки, которые уже никто не носит / Фото Pexels

Шапка с отворотом

Этот фасон шапки – настоящая безвкусица, поскольку они были актуальными более 15 лет назад. Когда-то они считались очень модными, а в своем гардеробе их имели почти все, но в современном мире такая шапка "носок" является смешной и неуместной.



Антитрендовые шапки, которые уже вышли из моды / Фото Pinterest

Чтобы завершить свой образ шапкой, лучше выбирайте базовый черный вариант классической бини, которая одинаково подходит к пуховику, пальто или дубленке. Можете выбирать цвет к вещам или сумки, которую вы носите, но обходите все антитрендовые варианты шапок, которые совсем не подчеркнут вашего стиля.