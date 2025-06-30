Одежда, которую не стоит носить женщинам после 40 лет: забудьте о них

В 40 лет женщины прекрасно выглядят, впрочем одежда все может испортить. Для того, чтобы образ не имел устаревшего вида, нужно правильно подойти к стилизации и избавиться от вещей, которые искажают аутфит.

Категорические правила относительно коротких платьев и обтягивающих нарядов уже давно устарели, поэтому женщинам можно и нужно одевать то, что визуально сделает их еще моложе, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr. Media. Впрочем, есть вещи, которые имеют неуместный вид, поэтому от них надо отказаться.

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Брюки на низкой посадке

Из-за таких брюк ноги могут визуально показаться короткими, а талия шире, поэтому стоит делать ставку на брюки и джинсы с высокой посадкой, которые остаются в моде уже длительное время.

Рваные джинсы

Джинсы с определенными потертостями до сих пор носят, но от фасонов с дырками на колене рекомендуем избавиться, поскольку такие джинсы уже давно неактуальны.

Короткие жакеты

Куцые блейзеры выглядят несколько странно, поэтому вместо них стоит одевать удлиненные жакеты, которые придадут образу элегантности и изысканности.

Тонкий трикотаж

Трикотаж является популярным материалом, но если он тонкий, то способен подчеркнуть каждую складку, поэтому будет выглядеть непривлекательно.

Синтетика

Вещи из синтетики имеют дешевый вид, поэтому стоит позаботиться о том, чтобы в гардеробе были вещи из качественных натуральных тканей, которые позволят дорого выглядеть.

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Пластиковая бижутерия бижутерия

Такие украшения способны испортить образ, поэтому от них надо отказаться. Лучше выбрать минималистичные серебряные или золотые серьги и цепочку с кулоном.