Забудьте об этой одежде: от чего надо отказаться в июне

Чтобы иметь красивый внешний вид в новом сезоне, постарайтесь избавиться от антитрендовых вещей, которые уже являются старомодными. Есть определенный наряд, который уже устарел, поэтому его лучше выбросить, чтобы не исказить образ.

Каждый сезон мода меняется, поэтому надо следить за тем, что уже потеряло актуальность, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. Если хотите иметь стильный и модный вид, то воспользуйтесь советами ведущих стилистов и избавьтесь от вещей, которые вышли из моды.

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Украшения в виде ракушек

Такие украшения всегда приобретают популярность в летнее время, но они слишком сильно привлекают к себе внимание. Они сезонные, поэтому примерить их можно только летом, а все остальные времена года они просто будут стоять в шкатулке. Вместо этого выбирайте минималистичные украшения, которые будут актуальными всегда.

Сандалии с веревками

Когда-то такие сандалии были актуальными, но многие девушки жаловались на то, что они неудобны. Они сильно натирают ноги, поэтому вместо них лучше выбрать кожаные сандалии, в которых будет удобно ходить.

Вещи вязаные крючком

Этот наряд в определенный момент был трендовым, но уже исчерпал себя. Теперь лучше одевать одежду из льна, которая лучше всего подходит на летнее время. Это может быть жилетка и брюки, которые имеют красивый вид.



Антитрендовая обувь на лето / Фото Pinterest

Панама

Много сезонов панамы были очень трендовыми, но на замену им пришли бейсболки и плетеные шляпы, которые подойдут к любому образу на теплое время года.

Шорты мини

Очень короткие шорты давно вышли из моды и считаются неудобными, поэтому от них лучше избавиться и выбрать взамен шорты-бермуды, которые сейчас популярны.